Хэмилтон одержал победу на «Гран-при Бельгии», Квят не попал в очки

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу на «Гран-при Бельгии».
Следом за британцем расположились его партнер по команде Валттери Боттас и Макс Ферстаппен на «Ред Булл».
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят не попал в очковую зону, финишировав 11-м.
Следующий этап «Формулы-1» пройдет в итальянской Монце с 4 по 6 сентября.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 44 круга
2. Валттери Боттас («Мерседес»)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
4. Даниэль Риккардо («Рено»)
5. Эстебан Окон («Рено»)
6. Александер Албон («Ред Булл»)
7. Ландо Норрис («Макларен»)
8. Пьер Гасли («Альфа Таури»)
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
11. Даниил Квят («Альфа Таури»)
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
13. Себастьян Феттель («Феррари»)
14. Шарль Леклер («Феррари»)
15. Ромен Грожан («Хаас»)
16. Николас Латифи («Уильямс»)
17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — сход
19. Джордж Расселл («Уильямс») — сход
20. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — не стартовал.