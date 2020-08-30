Даниил Квят: Я оказался на худшем из вариантов стратегии

Даниил Квят прокомментировал свое выступление в сегодняшней гонке бельгийского Гран-при.

«Думаю, сегодня мы выбрали неправильную стратегию, так что нам нужно будет проанализировать эту гонку, – цитирует слова Квята пресс-служба его команды «Альфа Таури». –Мы не могли знать этого до старта, поэтому разделили стратегии, но получилось, что я оказался на худшем из вариантов. Было бы лучше стартовать на жестких шинах. Я чувствовал, что я каждый раз оказывался не в том месте и не в то время, потому что на такой трассе, как Спа, очень сложно удерживать болид на старых шинах.

Выиграл Гран-при Бельгии шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Квят в семи гонках набрал два очка, финишировав десятым на Гран-при Штирии и на Гран-при 70-летия Формулы-1 в Великобритании.

У его напарника Пьера Гасли 18 очков. В Спа-Франкоршаме француз финишировал восьмым.