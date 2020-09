«Рено» сменит название в новом сезоне

С сезона-2021 команда «Формулы-1» «Рено» будет выступать под названием «Альпин».

Пресс-служба команды сообщает, что болиды будут раскрашены в цвета французского флага: синий с элементами белого и красного.

🔵 Alpine F1 Team enters Formula 1 🔵



Starting from the 2021 season, Groupe Renault’s team becomes Alpine F1 Team, equipped with a Renault E-TECH hybrid engine.



Full Press Release: https://t.co/UVTCnWrakN #AlpineF1Team pic.twitter.com/PjExAaorS7