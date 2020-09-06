«Рейсинг Пойнт» отозвала апелляцию на наказание ФИА

Даниил Квят: Во время практики я не был полностью доволен своими короткими пробегами

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят оценил свое выступления по итогам двух практи на «Гран-при Италии». Напомним, что Квят финишировал на четвертом и седьмом местах.