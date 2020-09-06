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06 сентября 15:23
автор: Юрий Нечаев

«Рейсинг Пойнт» отозвала апелляцию на наказание ФИА

Сегодня пройдет гонка «Гран-при Италии».

Команда «Формулы-1» «Рейсинг Пойнт» приняла решение отозвать апелляцию на решение Международной автомобильной федерации (ФИА).

Об этом сообщает пресс-служба Ф1.

Напомним, ранее ФИА удовлетворила протест «Рено» в отношении «Рейсинг Пойнт». Британская команда была оштрафована на 400 тысяч евро и лишена 15 очков (по 7,5 очка за каждую машину) в зачете Кубка конструкторов за незаконное использование тормозных воздухозаборников «Мерседеса» в 2019 году.

источник: Формула-1
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