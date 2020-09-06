«Рейсинг Пойнт» отозвала апелляцию на наказание ФИА

Команда «Формулы-1» «Рейсинг Пойнт» приняла решение отозвать апелляцию на решение Международной автомобильной федерации (ФИА).
Об этом сообщает пресс-служба Ф1.
Racing Point have elected to withdraw their appeal of the €400,000 and 15 constructors' points penalty handed to them earlier in the season pic.twitter.com/SQv72YQefq— Formula 1 (@F1) September 6, 2020
Напомним, ранее ФИА удовлетворила протест «Рено» в отношении «Рейсинг Пойнт». Британская команда была оштрафована на 400 тысяч евро и лишена 15 очков (по 7,5 очка за каждую машину) в зачете Кубка конструкторов за незаконное использование тормозных воздухозаборников «Мерседеса» в 2019 году.