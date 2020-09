«Рейсинг Пойнт» отозвала апелляцию на наказание ФИА

Команда «Формулы-1» «Рейсинг Пойнт» приняла решение отозвать апелляцию на решение Международной автомобильной федерации (ФИА).

Об этом сообщает пресс-служба Ф1.

Racing Point have elected to withdraw their appeal of the €400,000 and 15 constructors' points penalty handed to them earlier in the season pic.twitter.com/SQv72YQefq