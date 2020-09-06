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06 сентября 18:57
автор: Виктор Шарафудинов

Пьер Гасли: Это невероятно. Мне трудно осознать победу

Француз из «Альфа Таури» выиграл Гран-при Италии.

Пьер Гасли прокомментировал свою победу на восьмом этапе Формулы-1 в итальянской Монце.

«Честно говоря, это невероятно, – заявил Гасли после финиша в официальном интервью для организаторов чемпионата. – Такая сумасшедшая гонка, и мы воспользовались происходящим. Я прошел через так много всего за последние 18 месяцев, мне трудно все осознать. У меня нет слов. Команда сделала для меня так много, и теперь они подарили мне мою первую победу. Это потрясающий день. Прошло так много времени с момента, когда у нас был победитель из Франции! Я такого не ожидал, но я так рад!»

В прошлом за 14 лет существования «Альфа Таури», которая ранее называлась «Торо Россо», в гонках Формулы-1 побеждал лишь Себастьян Феттель. Было это на Гран-при Италии в 2008 году.

Французские пилоты не выигрывали Гран-при с 1996 года, когда Оливье Панис стал победителем гонки в Монако.

источник: Формула-1
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