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06 сентября 21:30
автор: Виктор Шарафудинов

«Феррари» отозвала апелляцию по делу о копировании «Рейсинг Пойнт» деталей «Мерседеса»

Британская команда потеряла 15 очков в Кубке конструкторов, а затем подала протест.

Официальный сайт Формулы-1 сообщает, что «Феррари» отозвала свою апелляцию по делу о копировании командой «Рейсинг Пойнт» тормозных воздухозаборников «Мерседеса».

В августе Международная федерация автоспорта (ФИА) сняла с «Рейсинг Пойнт» 15 очков в Кубке конструкторов и оштрафовала британскую команду на 400 тысяч евро за копирование деталей болидов «Мерседеса».

После этого руководство «Рейсинг Пойнт» направила официальный протест в ФИА, на что болезненно отреагировали в «Феррари» и «Рено». Обе команды в свою очереди подали апелляции.

Сегодня «Феррари» опубликовала официальное заявление, в котором сказано, что команда довольна изменениями в регламенте, которые «защищают ДНК Формулы-1».

В «Рено» тоже отозвали свою апелляцию, а «Рейсинг Пойнт» сняла протест на решение ФИА о наказании.

В данный момент «Рейсинг Пойнт» занимает четвертое место в Кубке конструкторов (82 очка), «Рено» – пятое (71), а «Феррари» – шестое (61).

источник: Формула-1
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«Феррари» отозвала апелляцию по делу о копировании «Рейсинг Пойнт» деталей «Мерседеса»
Британская команда потеряла 15 очков в Кубке конструкторов, а затем подала протест.
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