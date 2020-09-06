«Феррари» отозвала апелляцию по делу о копировании «Рейсинг Пойнт» деталей «Мерседеса»

Официальный сайт Формулы-1 сообщает, что «Феррари» отозвала свою апелляцию по делу о копировании командой «Рейсинг Пойнт» тормозных воздухозаборников «Мерседеса».

В августе Международная федерация автоспорта (ФИА) сняла с «Рейсинг Пойнт» 15 очков в Кубке конструкторов и оштрафовала британскую команду на 400 тысяч евро за копирование деталей болидов «Мерседеса».

После этого руководство «Рейсинг Пойнт» направила официальный протест в ФИА, на что болезненно отреагировали в «Феррари» и «Рено». Обе команды в свою очереди подали апелляции.

Сегодня «Феррари» опубликовала официальное заявление, в котором сказано, что команда довольна изменениями в регламенте, которые «защищают ДНК Формулы-1».

В «Рено» тоже отозвали свою апелляцию, а «Рейсинг Пойнт» сняла протест на решение ФИА о наказании.