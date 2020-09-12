Перес общался с руководителем команды «Ред Булл» Хорнером

Телеканал ESPN сообщает, что владелец команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер провел встречу с мексиканским гонщиком «Рейсинг Пойнта» Серхио Пересом.

По информации источника, Хорнера интересовался планами пилота на следующий год и о том, ведет ли Перес с кем-нибудь переговоры. В следующем сезоне Серхио заменит в команде «Рейсинг Пойнт» четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

СМИ ранее сообщали о том, что в «Ред Булле» недовольны выступлениями Александра Албона в нынешнем сезоне, и рассматривают возможность замены тайского гонщика.