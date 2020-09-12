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12 сентября 20:27
автор: Виктор Шарафудинов

Перес общался с руководителем команды «Ред Булл» Хорнером

У мексиканца пока нет контракта на следующий сезон Формулы-1.

Телеканал ESPN сообщает, что владелец команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер провел встречу с мексиканским гонщиком «Рейсинг Пойнта» Серхио Пересом.

По информации источника, Хорнера интересовался планами пилота на следующий год и о том, ведет ли Перес с кем-нибудь переговоры. В следующем сезоне Серхио заменит в команде «Рейсинг Пойнт» четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

СМИ ранее сообщали о том, что в «Ред Булле» недовольны выступлениями Александра Албона в нынешнем сезоне, и рассматривают возможность замены тайского гонщика.

источник: ESPN
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Перес общался с руководителем команды «Ред Булл» Хорнером
У мексиканца пока нет контракта на следующий сезон Формулы-1.
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