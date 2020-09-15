Росс Браун: «Феррари» нужен четкий план, а не революция

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун предостерег «Феррари» от резких шагов.

«Феррари» предстоит большая работа для того, чтобы вернуться в группу лидеров, – заявил Браун в интервью для официального сайта Формулы-1. – Импульсивные решения никогда не решают проблему. Нужен четкий план – и время, чтобы все сложилось. Возможно, команде необходимо усиление, но не революция.

Мне посчастливилось увидеть многие из тысячи гонок «Феррари» в Ф1, включая, конечно, памятный период моей работы в команде. У меня хорошие воспоминания о времени в Маранелло. Мы добились большого успеха, но лишь после нескольких трудных лет, когда расставляли все по своим местам».

Браун работал техническим директором «Феррари» с 1997 по 2006 годы. С 2000-го по 2004-й Михаэль Шумахер, выступая за итальянскую команду, пять раз подряд стал чемпионом мира.