ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
15 сентября 17:12
автор: Виктор Шарафудинов

Росс Браун: «Феррари» нужен четкий план, а не революция

«Скудерия» занимает лишь шестое место в Кубке конструкторов после девяти этапов.

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун предостерег «Феррари» от резких шагов.

«Феррари» предстоит большая работа для того, чтобы вернуться в группу лидеров, – заявил Браун в интервью для официального сайта Формулы-1. – Импульсивные решения никогда не решают проблему. Нужен четкий план – и время, чтобы все сложилось. Возможно, команде необходимо усиление, но не революция.

Мне посчастливилось увидеть многие из тысячи гонок «Феррари» в Ф1, включая, конечно, памятный период моей работы в команде. У меня хорошие воспоминания о времени в Маранелло. Мы добились большого успеха, но лишь после нескольких трудных лет, когда расставляли все по своим местам».

Браун работал техническим директором «Феррари» с 1997 по 2006 годы. С 2000-го по 2004-й Михаэль Шумахер, выступая за итальянскую команду, пять раз подряд стал чемпионом мира.

источник: Формула-1
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Алексей Мишин о контрольных прокатах: «Говорить о каких-то успехах пока рано»Коляда поделился впечатлениями от своего выступления в контрольных прокатах сборной РоссииДоминик Тим стал чемпионом US OpenКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет"Не нравятся русские": боец Чоршанбиев признался в нелюбви к РФ
Росс Браун: «Феррари» нужен четкий план, а не революция
«Скудерия» занимает лишь шестое место в Кубке конструкторов после девяти этапов.
15.09.2020 17:12
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Оксана Косаченко: Надеюсь, что до конца сезона в Даниила Квята будут верить
На Гран-при Тосканы российский гонщик «Альфа Таури» финишировал седьмым, показав свой лучший результат в сезоне.
14.09.2020 00:53
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Хэмилтон увеличил перевес над Боттасом в общем зачете до 55 очков
Победа в одной гонке с лучшим кругом приносит 26.
13.09.2020 19:09
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Хэмилтон стал победителем Гран-при Тосканы, выиграв шестую гонку в сезоне. Квят – седьмой
Гонку на автодроме «Муджелло» дважды приостанавливали.
13.09.2020 18:40
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Даниил Квят: Завтра мы стартуем с 12-го места, и оттуда можно будет бороться
Гонка первого в истории Гран-при Тосканы состоится в воскресенье 13 сентября и начнется в 16:10 по московскому времени.
12.09.2020 22:50
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Перес общался с руководителем команды «Ред Булл» Хорнером
У мексиканца пока нет контракта на следующий сезон Формулы-1.
12.09.2020 20:27
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Тосканы, Квят - 12-й
Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации девятого этапа «Формула-1».
12.09.2020 17:20
Формула-1
Боттас выиграл вторую практику «Гран-при Тосканы», Квят - 15-й
В Италии стартовал девятый этап сезона «Формулы-1».
11.09.2020 18:14
Формула-1
автор: Юрий Нечаев
Боттас выиграл первую практику Гран-при Тосканы, Квят показал седьмой результат
Гонка на автодроме «Муджелло» состоится в воскресенье 13 сентября.
11.09.2020 13:54
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
Льюис Хэмилтон: Переход в «Астон Мартин» идеальный вариант для Феттеля
Немецкий пилот проводит в «Феррари» последний сезон, а в следующем году сменит команду.
11.09.2020 09:30
Формула-1
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика