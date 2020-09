Хэмилтон выиграл третью практику Гран-при России, Квят – 9-й

В субботу, 26 сентября состоялась третья свободная практика Гран-при России.

Ее победителем стал британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес». Второе место занял его напарник – финский гонщик Валттери Боттас, а замкнул тройку лучших пилот «Макларена» Карлос Сайнс.

Отметим, что россиянин Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», финишировал на девятой строчке. Его партнер по команде – Пьер Гасли завершил борьбу на 11-м месте.

Добавим, что в субботу также состоится квалификация, а гонка на трассе в Сочи пройдет в воскресенье, 27 сентября.

