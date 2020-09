Пилот команды «Ред Булл» Александр Албон потеряет пять позиций на стартовой решетке Гран-при России.

Autosport сообщает, что гонщик наказан за замену коробки передач.

Alexander Albon and Nicholas Latifi will both take a five place grid penalty for Sunday's #F1 Russian Grand Prix after gearbox changes following qualifyinghttps://t.co/5StmN0lWw3