Льюис Хэмилтон: Судьи пытаются меня остановить

Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон остался недоволен судейскими наказаниями, полученными на Гран-при России.

На установочном круге шестикратный чемпион мира дважды провел репетицию старта в неположенном месте и был наказан двумя пятисекундными штрафами. В итоге Хэмилтон занял третье место, а победителем гонки стал его напарник по команде и главные конкурент в борьбе за чемпионство финн Валттери Боттас.

«Нужно проверить, что гласят правила, что я сделал не так, – цитирует слова Льюиса Sky Sports. – Пятисекундные штрафы за такое – это просто нелепо. У меня нет никаких сомнений по этому поводу.

Я поступал так раньше на миллионе трасс и никого не подвергал опасности. Конечно, это чрезмерные штрафы, но чего-то такого следовало ожидать. Судьи пытаются меня остановить. Следовало ожидать. Просто продолжу работать и сохраню концентрацию».

После десяти гонок Хэмилтон опережает Боттаса в общем зачете на 44 очка. Следующая гонка состоится в немецком Нюрбурге 11 октября.