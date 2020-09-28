Льюис Хэмилтон: ФИА постоянно меняет правила, чтобы гонки и дальше были интересными

Льюис Хэмилтон еще раз прокомментировал наказание стюардов Гран-при России за репетицию старта в неположенном месте во время установочного круга.

«Не думаю, что эта судейская кампания обязательно направлена конкретно на меня, – цитирует Хэмилтона Motorsport.com – Мне кажется, что любую команду, которая становится лидером, начинают тщательно проверять. Каждую деталь нашей машины тщательно проверяют по два-три раза.

ФИА постоянно меняет правила (тот же регламент в отношении работы двигателей), чтобы гонки и дальше были интересными.

Не знаю, имели ли правила какое-то отношение к тому, что случилось в Сочи, но ощущения примерно такие. Кажется, как будто нам постоянно приходится идти в гору, встречая сопротивление. Но это нормально. Не то чтобы я раньше с таким не сталкивался. Так что мы просто продолжим упорно работать, продолжим бороться, стараться прогрессировать и действовать чище».

После десяти этапов Хэмилтон возглавляет общий зачет, опережая победителя Гран-при России Валттери Боттаса на 44 очка.