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03 октября 11:28
автор: Владислав Корегин

Отец Мазепина может стать новым владельцем «Хааса»

Российский предприниматель Дмитрий Мазепин может стать владельцем команды «Формулы-1».

Как сообщает Auto Bild, Мазепин, в данный момент владеющий командой второй Формулы Hitech GP, ищет через доверенных лиц потенциального покупателя для своего проекта, где выступает его сын Никита.

Отмечается, что данное решение могло бы принято в связи с возможным приобретением команды «Формулы-1» – «Хаас». Тем самым, Никита может перейти в другую лигу и стать одним из гонщиков болида этого коллектива.

Ранее появилась информация о переговорах между Мазепиным-старшим и пилотом Racing Point Серхио Пересом.

В «Хаасе» сомневаются о продолжении выступлений в Формуле-1 после 2020 года

источник: Auto Bild
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