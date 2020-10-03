Отец Мазепина может стать новым владельцем «Хааса»

Как сообщает Auto Bild, Мазепин, в данный момент владеющий командой второй Формулы Hitech GP, ищет через доверенных лиц потенциального покупателя для своего проекта, где выступает его сын Никита.

Отмечается, что данное решение могло бы принято в связи с возможным приобретением команды «Формулы-1» – «Хаас». Тем самым, Никита может перейти в другую лигу и стать одним из гонщиков болида этого коллектива.

Ранее появилась информация о переговорах между Мазепиным-старшим и пилотом Racing Point Серхио Пересом.

В «Хаасе» сомневаются о продолжении выступлений в Формуле-1 после 2020 года