Боттас выиграл единственную свободную практику Гран-при Айфеля, Квят – 12-й

В немецком Нюрбурге прошла третья свободная практика Гран-при Айфеля, которая по факту стала первой. В пятницу обе сессии были отменены, поскольку из-за плотного тумана медицинский вертолет не смог прилететь на автодром «Нюрбургринг».
Лучший результат показал финский пилот «Мерседеса» Валлтери Боттас – 1:26,225. Британец Льюис Хэмилтон проиграл своему напарнику по команде 0,136 секунды.
Третье время у Шарля Леклера из команды «Феррари». Монегаск уступил Боттасу 0,436 секунды.
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят в итоговом протоколе оказался на 12-м месте с отставанием в 1,570 секунды от лучшего результата Валттери.
Квалификация 11-го этапа сезона Формулы-1 начнется в 16:00 по московскому времени. Гонка в Нюрбурге состоится завтра 11 октября.
Гран-при Айфеля
Нюрбург (Германия). Автодром «Нюрбургринг»
Третья практика
1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.26,225 (25 кругов)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,136 (27)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,456 (25)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,671 (24)
5. Себастьян Феттель («Феррари») +0,813 (25)
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,942 (29)
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1,020 (25)
8. Даниэль Риккардо («Рено») +1,167 (23)
9. Александер Албон («Ред Булл») +1,224 (23)
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,303 (28)
11. Эстебан Окон («Рено») +1,409 (27)
12. Даниил Квят («Альфа Таури») +1,570 (26)
13. Карлос Сайнс («Макларен») +1,699 (29)
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,731 (25)
15. Ромен Грожан («Хаас») +1,890 (27)
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,068 (27)
17. Джордж Расселл («Уильямс») +2,118 (29)
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2,145 (25)
19. Николас Латифи («Уильямс») +2,716 (26)
20. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – не показал времени (0)