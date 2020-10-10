ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
10 октября 14:15
автор: Виктор Шарафудинов

Боттас выиграл единственную свободную практику Гран-при Айфеля, Квят – 12-й

Обе вчерашние тренировки не удалось провести из-за погодных условий.

В немецком Нюрбурге прошла третья свободная практика Гран-при Айфеля, которая по факту стала первой. В пятницу обе сессии были отменены, поскольку из-за плотного тумана медицинский вертолет не смог прилететь на автодром «Нюрбургринг».

Лучший результат показал финский пилот «Мерседеса» Валлтери Боттас – 1:26,225. Британец Льюис Хэмилтон проиграл своему напарнику по команде 0,136 секунды.

Третье время у Шарля Леклера из команды «Феррари». Монегаск уступил Боттасу 0,436 секунды.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят в итоговом протоколе оказался на 12-м месте с отставанием в 1,570 секунды от лучшего результата Валттери.

Квалификация 11-го этапа сезона Формулы-1 начнется в 16:00 по московскому времени. Гонка в Нюрбурге состоится завтра 11 октября.

Гран-при Айфеля

Нюрбург (Германия). Автодром «Нюрбургринг»

Третья практика

1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.26,225 (25 кругов)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,136 (27)

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,456 (25)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,671 (24)

5. Себастьян Феттель («Феррари») +0,813 (25)

6. Ландо Норрис («Макларен») +0,942 (29)

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1,020 (25)

8. Даниэль Риккардо («Рено») +1,167 (23)

9. Александер Албон («Ред Булл») +1,224 (23)

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,303 (28)

11. Эстебан Окон («Рено») +1,409 (27)

12. Даниил Квят («Альфа Таури») +1,570 (26)

13. Карлос Сайнс («Макларен») +1,699 (29)

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,731 (25)

15. Ромен Грожан («Хаас») +1,890 (27)

16. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,068 (27)

17. Джордж Расселл («Уильямс») +2,118 (29)

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2,145 (25)

19. Николас Латифи («Уильямс») +2,716 (26)

20. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») – не показал времени (0)

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Китайский автопроизводитель Great Wall возвращается в РоссиюВ Бейруте прогремел взрывВ проекте нового КоАП сохранятся действующие штрафыТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летКрасота звезды гандбола вызвала бурные эмоции в сети
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика