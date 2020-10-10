Боттас выиграл единственную свободную практику Гран-при Айфеля, Квят – 12-й

В немецком Нюрбурге прошла третья свободная практика Гран-при Айфеля, которая по факту стала первой. В пятницу обе сессии были отменены, поскольку из-за плотного тумана медицинский вертолет не смог прилететь на автодром «Нюрбургринг».

Лучший результат показал финский пилот «Мерседеса» Валлтери Боттас – 1:26,225. Британец Льюис Хэмилтон проиграл своему напарнику по команде 0,136 секунды.

Третье время у Шарля Леклера из команды «Феррари». Монегаск уступил Боттасу 0,436 секунды.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят в итоговом протоколе оказался на 12-м месте с отставанием в 1,570 секунды от лучшего результата Валттери.

Квалификация 11-го этапа сезона Формулы-1 начнется в 16:00 по московскому времени. Гонка в Нюрбурге состоится завтра 11 октября.