Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля. Боттас сошел, а Квят – 15-й

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля в немецком Нюрбурге.
Вторым финишировал голландец Макс Ферстаппен на «Ред Булле», уступив британцу 4,470 секунды. Третье место занял австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо с отставанием в 14,613 секунды от Хэмилтона.
Главный конкурент Льюиса в личном зачете чемпионата и его напарник по команде Валттери Боттас, который вчера выиграл квалификацию, сошел после 19 кругов из-за проблем с силовой установкой двигателя.
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят закончил гонку на 15-м месте, отстав от победетеля Гран-при на 55,588 секунды.
Стоит отметить, что 35-летний Хэмилтон выиграл 91-ю гонку в Формуле-1 и повторил рекорд семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.
Лучший круг в гонке показал Ферстаппен (1:28,139), заработав дополнительное очко.
Формула-1
11-й этап
Гран-при Айфеля
Нюрбург (Германия), автодром «Нюрбургринг»
Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес) – 1:35:49,641 (60 кругов)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – +4,470
3. Даниэль Риккардо («Рено») – +14,613
4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – +16,070
5. Карлос Сайнс («Макларен») – + 21,905
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») – +22,766
7. Шарль Леклер («Монако») – +30,814
8. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») – +32,596
9. Ромен Грожан («Хаас») – +39,081
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – +40,035
11. Себастьян Феттель («Феррари») – +40,810
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – +41,476
13. Кевин Магнуссен («Хаас») – +49,585
14. Николас Латифи («Уильямс») – +54,449
15. Даниил Квят («Альфа Таури») – +55,588
16. Ландо Норрис («Макларен») – сход на 45-м круге
17. Александер Албон («Ред Булл») – сход на 25-м круге
18. Эстебан Окон («Рено») – сход на 24-м круге
19. Валттери Боттас («Мерседес») – сход на 20-м круге
20. Джордж Расселл («Уильямс») – сход на 15-м круге