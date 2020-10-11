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11 октября 16:51
автор: Виктор Шарафудинов

Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля. Боттас сошел, а Квят – 15-й

По количеству выигранных гонок в Формуле-1 британец сравнялся с Михаэлем Шумахером.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля в немецком Нюрбурге.

Вторым финишировал голландец Макс Ферстаппен на «Ред Булле», уступив британцу 4,470 секунды. Третье место занял австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо с отставанием в 14,613 секунды от Хэмилтона.

Главный конкурент Льюиса в личном зачете чемпионата и его напарник по команде Валттери Боттас, который вчера выиграл квалификацию, сошел после 19 кругов из-за проблем с силовой установкой двигателя.

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят закончил гонку на 15-м месте, отстав от победетеля Гран-при на 55,588 секунды.

Стоит отметить, что 35-летний Хэмилтон выиграл 91-ю гонку в Формуле-1 и повторил рекорд семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

Лучший круг в гонке показал Ферстаппен (1:28,139), заработав дополнительное очко.

Формула-1

11-й этап

Гран-при Айфеля

Нюрбург (Германия), автодром «Нюрбургринг»

Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес) 1:35:49,641 (60 кругов)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – +4,470

3. Даниэль Риккардо («Рено») – +14,613

4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – +16,070

5. Карлос Сайнс («Макларен») – + 21,905

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») – +22,766

7. Шарль Леклер («Монако») – +30,814

8. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») – +32,596

9. Ромен Грожан («Хаас») – +39,081

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – +40,035

11. Себастьян Феттель («Феррари») – +40,810

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – +41,476

13. Кевин Магнуссен («Хаас») – +49,585

14. Николас Латифи («Уильямс») – +54,449

15. Даниил Квят («Альфа Таури») – +55,588

16. Ландо Норрис («Макларен») – сход на 45-м круге

17. Александер Албон («Ред Булл») – сход на 25-м круге

18. Эстебан Окон («Рено») – сход на 24-м круге

19. Валттери Боттас («Мерседес») – сход на 20-м круге

20. Джордж Расселл («Уильямс») – сход на 15-м круге

источник: «Советский спорт»
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