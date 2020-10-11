Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля. Боттас сошел, а Квят – 15-й

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля в немецком Нюрбурге.

Вторым финишировал голландец Макс Ферстаппен на «Ред Булле», уступив британцу 4,470 секунды. Третье место занял австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо с отставанием в 14,613 секунды от Хэмилтона.

Главный конкурент Льюиса в личном зачете чемпионата и его напарник по команде Валттери Боттас, который вчера выиграл квалификацию, сошел после 19 кругов из-за проблем с силовой установкой двигателя.

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят закончил гонку на 15-м месте, отстав от победетеля Гран-при на 55,588 секунды.

Стоит отметить, что 35-летний Хэмилтон выиграл 91-ю гонку в Формуле-1 и повторил рекорд семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.