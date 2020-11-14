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14 ноября 17:00
автор: Виктор Шарафудинов

На Гран-при Турции Стролл впервые в карьере выиграл квалификацию. Хэмилтон – шестой, а Квят – 17-й

Канадский гонщик команды «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл впервые в карьере выиграл квалификацию в Формуле-1.

На Гран-при Турции 22-летний Стролл показал лучший результат, преодолев круг в третьем сегменте за 1 минуту и 47,765 секунды.

Вторым стал голландец Макс Фертсаппен из «Ред Булла» с отставанием в 0,290 секунды, а третьим – мексиканец Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт» (+1,556).

Лидер нынешнего сезона британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» показал лишь шестой результат, а его финский напарник Валттери Боттас – девятый.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят выбыл по итогам первого сегмента и завтрашнюю гонку начнет с 17-й позиции.

Квалификация прошла в дождевых условиях. Сессию пришлось несколько раз останавливать из-за большого количества воды на трассе.

Формула-1

14-й этап

Гран-при Турции

Стамбул. Стадион «Истанбул Парк»

Квалификация

1. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) – 1:47,765

2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1:48,055

3. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) – 1:49,321

4. Александер Албон (Ред Булл) – 1:50,448

5. Даниэль Риккардо (Рено) – 1:51,595

6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1:52,560

7. Эстебан Окон (Рено) – 1:52,622

8. Кими Райкконен (Альфа Ромео) – 1:52,745

9. Валттери Боттас (Мерседес) – 1:53,258

10. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) – 1:57,226

11. Ландо Норрис (Макларен) – 1:54,945

12. Себастьян Феттель (Феррари) – 1:55,169

13. Карлос Сайнс (Макларен) – 1:55,410

14. Шарль Леклер (Феррари) – 1:56,696

15. Пьер Гасли (Альфа Таури) – 1:58,556

16. Кевин Магнуссен (Хаас) – 2:08,007

17. Даниил Квят (Альфа Таури) – 2:09,070

18. Джордж Расселл (Уильямс) – 2:10,017

19. Ромен Грожан (Хаас) – 2:12,909

20. Николас Латифи (Уильямс) – 2:21,611

источник: «Советский спорт»
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