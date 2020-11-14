На Гран-при Турции Стролл впервые в карьере выиграл квалификацию. Хэмилтон – шестой, а Квят – 17-й

Канадский гонщик команды «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл впервые в карьере выиграл квалификацию в Формуле-1.

На Гран-при Турции 22-летний Стролл показал лучший результат, преодолев круг в третьем сегменте за 1 минуту и 47,765 секунды.

Вторым стал голландец Макс Фертсаппен из «Ред Булла» с отставанием в 0,290 секунды, а третьим – мексиканец Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт» (+1,556).

Лидер нынешнего сезона британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» показал лишь шестой результат, а его финский напарник Валттери Боттас – девятый.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят выбыл по итогам первого сегмента и завтрашнюю гонку начнет с 17-й позиции.