На Гран-при Турции Стролл впервые в карьере выиграл квалификацию. Хэмилтон – шестой, а Квят – 17-й

Канадский гонщик команды «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл впервые в карьере выиграл квалификацию в Формуле-1.
На Гран-при Турции 22-летний Стролл показал лучший результат, преодолев круг в третьем сегменте за 1 минуту и 47,765 секунды.
Вторым стал голландец Макс Фертсаппен из «Ред Булла» с отставанием в 0,290 секунды, а третьим – мексиканец Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт» (+1,556).
Лидер нынешнего сезона британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» показал лишь шестой результат, а его финский напарник Валттери Боттас – девятый.
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят выбыл по итогам первого сегмента и завтрашнюю гонку начнет с 17-й позиции.
Квалификация прошла в дождевых условиях. Сессию пришлось несколько раз останавливать из-за большого количества воды на трассе.
Формула-1
14-й этап
Гран-при Турции
Стамбул. Стадион «Истанбул Парк»
Квалификация
1. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) – 1:47,765
2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1:48,055
3. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) – 1:49,321
4. Александер Албон (Ред Булл) – 1:50,448
5. Даниэль Риккардо (Рено) – 1:51,595
6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 1:52,560
7. Эстебан Окон (Рено) – 1:52,622
8. Кими Райкконен (Альфа Ромео) – 1:52,745
9. Валттери Боттас (Мерседес) – 1:53,258
10. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) – 1:57,226
11. Ландо Норрис (Макларен) – 1:54,945
12. Себастьян Феттель (Феррари) – 1:55,169
13. Карлос Сайнс (Макларен) – 1:55,410
14. Шарль Леклер (Феррари) – 1:56,696
15. Пьер Гасли (Альфа Таури) – 1:58,556
16. Кевин Магнуссен (Хаас) – 2:08,007
17. Даниил Квят (Альфа Таури) – 2:09,070
18. Джордж Расселл (Уильямс) – 2:10,017
19. Ромен Грожан (Хаас) – 2:12,909
20. Николас Латифи (Уильямс) – 2:21,611