Мясо разной степени сырости. Обзор турниров прошедшего уик-энда - Советский спорт
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16 сентября 2019 13:15Фигурное катаниеТигай Лев

Мясо разной степени сырости. Обзор турниров прошедшего уик-энда

Стартовал «взрослый» сезон-2019/20. О турнирах с участием звезд женского катания мы уже рассказывали, теперь речь пойдет о других событиях минувших выходных.

В том, что сырость часто сопутствует осени, легко убедиться, просто выглянув в окно. Но это правило относится не только к погоде. На самом старте сезона отнюдь не все фигуристы демонстрируют хорошую форму и отлаженность постановок. Скажем, Евгения Медведева с Рикой Кихирой выступили более, чем достойно, зато про мужскую часть того же канадского «челленджера» в Оквилле этого не скажешь. Включая даже самого, прости господи, двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю!

ЧЕТВЕРНОЙ АКСЕЛЬ? НЕ РАНОВАТО ЛИ?

Нет, он, конечно, все равно выиграл с большим отрывом. И наблюдать за катанием знаменитого японца – по-прежнему настоящее удовольствие, но… Обе программы старые, с прошлого сезона. Да и костюмы Ханю оставляли отчетливое ощущение: где-то мы это недавно уже видели. Да, красиво, изящно, но, ей-богу, поднадоели за последние годы все эти складочки и финтифлюшечки, густо набросанные от шеи до самых брюк. Хочется чего-то построже, посилуэтистей – вплоть до обычных рубашек, жилеток и галстуков-бабочек. А то уже в глазах начинает рябить.

Впрочем, оставим модное модникам – бог с ними, с костюмами. Однако Ханю и четкостью исполнения в Оквилле, мягко говоря, не поразил. Перед турниром японец заявил, что хотел бы первым в мире прыгнуть аксель «четыре с половиной». А выйдя на лед, с треском рухнул в короткой программе с прозаичного сальхова, недоделав добрых полоборота. Да и на следующие день допустил помарки на каждом из четырех четверных: то выезд грязный, то недокрут. Когда зажгли оценки за произвольную (180 с копейками при личном рекорде сильно за двести), лицо Ханю удивленно вытянулось – насколько у японцев это вообще возможно. А ведь турнир-то для него – считай, домашний. В 30 километрах от Торонто, где Ханю вместе с Медведевой и другими фигуристами тренируется в группе Брайана Орсера.

ЧТО ТВОРИТСЯ С ПИТОМЦАМИ МИШИНА?

Из российских одиночников до Канады не доехал никто. Зато их хватало на другом «челленджере» в Бергамо. Дмитрий Алиев даже выиграл там произвольную программу, на 4,5 балла улучшив личный рекорд. Хотя по сумме все равно получил «минус двадцать» от китайца Бояна Цзиня. Напомню, что Алиев считался очень перспективным, в 18 он стал серебряным призером ЧЕ-2018 и… Без малого два года с тех пор утекло, а мы все никак продолжения не дождемся, уж больно парень нестабилен.

Вот и в Италии Алиев начал произвольную с блестящего (на «+4»!) четверного лутца – и сразу испортил такой же оборотности тулуп. Общее впечатление от проката было каким-то вялым, словно на тренировке. Хотя выступал Дмитрий под тот самый «Звук тишины», с которым еще весной французская пара Джеймс/Сипре поднимала на ноги целые залы и вместе с личными рекордами била мировые.

Другой россиянин Андрей Лазукин, хорошо зарекомендовавший себя в прошлом сезоне и дебютировавший на чемпионате мира, вообще выдал в Бергамо нечто невразумительное: в первый день упал один раз, во второй – аж четыре. Какая-то совсем уж промозглая сырость развелась этой осенью в школе Алексея Мишина: Софья Самодурова в Италии – шестая, Елизавета Туктамышева тоже проиграла, а ее бойфренд Лазукин вообще в десятку не попал.

ГРАД МЕДАЛЕЙ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

На этапе юниорского Гран-при в Челябинске хозяева льда из 12 медалей отдали соперникам лишь одну – бронзу в танцах. Несколько россиян первыми в серии обеспечили себе путевки в финал, который пройдет в начале декабря в Турине. Это спортивный дуэт Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, танцевальный Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный и, разумеется, потрясающая Камила Валиева. Если не считать ее и других одиночниц, уровень результатов в Челябинске получился так себе. Например, мужчины за две программы сподобились всего на один четверной Петра Гуменника. Юниорский мировой рекорд Артура Даниеляна в короткой программе громко звучит, но скромно выглядит: 83,31, ниже «взрослого» женского достижения Кихиры.

Лучше запомните имена дебютантов Гран-при Дианы Мухаметзяновой и Ильи Миронова, заявивших на произвольную небывалый в истории парного катания набор параллельных прыжков «сложнее не бывает»: тройной флип и тройной лутц в каскаде! Правда, каскад вышел сильно вразнобой, но ведь прыгнули ж, не упали. А флип потом и вовсе исполнили «на плюс». Миронову 18 лет, партнерше в ближайшую среду исполнится 16, так что у ребят еще все впереди.

Следующая группа турниров начнется с четверга: тоже два «челленджера» и один юниорский. В Гданьске попытается заочно возразить Валиевой американская вундеркиндка Алиса Лю. В Солт-Лейк-Сити откроют сезон Евгения Тарасова и Владимир Морозов. А основной российский десант уик-энда будет в Словакии, на «Мемориале Непелы». Туда выдвигаются Александр Самарин, Михаил Коляда, Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым и лично ее невысокое высочество «королева четверных» Александра Трусова.

Оквилл (Канада). Серия «Челленджер». 1-й этап

Женщины

1. Рика Кихира (Япония) – 224,16
2. Евгения Медведева (Россия) – 217,43
3. Лим Ын Су (Корея) – 184,38

Мужчины

1. Юдзуру Ханю (Япония) – 279,05
2. Кевин Аймоз (Франция) – 262,47
3. Киган Мессинг (Канада) – 256,02
4. Чжун Хван Ча (Корея) – 230,44

Танцы

1. Пайпер Гиллс/Поль Пуарье (Канада) – 202,49
2. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 184,09
3. Мари-Жаде Лорио/Роман Ле Гак (Франция) – 182,91

Бергамо (Италия). 2-й этап

Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) – 218,20
2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 214,38
3. Ю Юн (Корея) – 200,89
…6. Софья Самодурова (Россия) – 179,65

Мужчины

1. Боян Цзинь (Китай) – 268,31
2. Дмитрий Алиев (Россия) – 249,62
3. Маттео Риццо (Италия) – 227,38
4. Морис Квителашвили (Грузия) – 220,96
5. Егор Мурашов (Россия) – 219,39
…12. Андрей Лазукин (Россия) – 168,54

Танцы

1. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 202,10
2. Лорен Фурнье-Бодри/Николай Соренсен (Канада) – 189,36
3. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) – 172,98
4. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (Россия) – 170,62
…13. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Россия) – 115,91

Челябинск. Гран-при. Юниоры. 4-й этап

Женщины

1. Камила Валиева (Россия) – 221,95
2. Ксения Синицына (Россия) – 204,25
3. Виктория Васильева (Россия) – 198,79

Мужчины

1. Петр Гуменник (Россия) – 222,14
2. Артур Даниелян (Россия) – 221,93
3. Илья Яблоков (Россия) – 207,68

Пары

1. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) – 185,05
2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) – 178,31
3. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов (Россия) – 171,88
4. Станислава Вислобокова/Алексей Брюханов (Россия) – 166,18

Танцы

1. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Россия) – 171,07
2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия) – 158,24
3. Надя Башинска/Питер Бомон (Канада) – 149,05
…6. Тамара Жукова/Даниил Карпов (Россия) – 141,72

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