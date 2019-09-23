Самсонов – новая «бомба» от Тутберидзе. Обзор турниров прошедшего уик-энда - Советский спорт
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23 сентября 2019 15:00Фигурное катаниеТигай Лев

Самсонов – новая «бомба» от Тутберидзе. Обзор турниров прошедшего уик-энда

Наряду с мировыми рекордами Александры Трусовой на минувшей неделе хватало и других событий. Не столь громких, но весьма интересных.

В первую голову обратимся к юниорскому этапу Гран-при в Гданьске уже пятому из семи, то есть, отбор финалистов близится к завершению. Из россиян путевку в Турин за прошедшие выходные оформили Аполлинария Панфилова с Дмитрием Рыловым. Но самое яркое впечатление из наших на польском турнире оставил, бесспорно, Даниил Самсонов.

МЕТР С ПРИЧЕСКОЙ

Этого паренька многие запомнили еще в феврале, когда он в 13 лет выиграл в Перми первенство страны, приземлив четверной лутц. Но начало первого международного сезона у Самсонова не задалось: и на контрольных прокатах в Лужниках, и на дебютном этапе Гран-при в Риге ошибок было слишком много. Однако в школе Этери Тутберидзе, где тренируется Даниил, учиться принято быстрыми темпами. Те, кто к этому не готов, там не задерживаются. И уже в Польше мы вновь увидели «настоящего» Самсонова.

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В весьма солидной компании (один «взрослый» чемпион Италии Даниэль Грассль чего стоит!) 14-летний московский школьник одержал уверенную победу и намного улучшил все три юниорских рекорда мира. Еще приятнее, что Самсонов, при всей его детской внешности (рост 140 сантиметров на 19 меньше, чем у японского «малыша» Семы Уно!) сразу понравился судьям. Такие высоченные надбавки, как у него в короткой программе, встречаются в основном в танцах: не то, что ни единого «минуса» или нуля – даже ни одной зачтенной «двойки», сплошные «плюс три-четыре-пять»! И судей понять несложно: этот «метр с прической» действительно завораживает – как легкостью скольжения, так и высотой прыжка.

Произвольная у Самсонова тоже получилась классно. Подвел лишь лутц в четыре оборота, на сей раз обернувшийся падением. Но 163 и 250 в сумме баллы все равно серьезные. А с лутцем там было бы еще «+10» и место где-то на грани первой и второй десяток «взрослого» мирового рейтинга. И ведь ему еще кататься и кататься, столько лет впереди! Ай-да Тутберидзе. Не прекращает выдавать со своего конвейера бомбочку за бомбочкой.

ЛЮ ВЫШЛА В ФИНАЛ ВСЛЕД ЗА ВАЛИЕВОЙ

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После Гданьска Самсонов идет вторым в отборочном зачете Гран-при. Место в финале ему пока не гарантировано, однако шансы хорошие. А у юниорок обе фаворитки уже могут собираться в Турин: вслед за нашей Камилой Валиевой выиграла свой второй этап серии и Алиса Лю. Американка была лишь четвертой перед произвольной программой, но там с ее набором из четверного лутца и двух тройных акселей бодаться крайне тяжело. Тем более, что Лю ни разу не упала, только подпортила выезд с одного из трикселей.

Тем не менее, сумма баллов у Лю получилась вовсе не убойная. Аж на 19 меньше, чем у Валиевой в Челябинске неделю назад. При том, что наша фигуристка сделала всего один четверной (второй не получился), а американка, с учетом акселя в короткой, приземлила четыре суперпрыжка. Откуда тогда такой проигрыш?

Да все оттуда же от судейских симпатий-антипатий. Пока 14-летнюю Алису арбитры, мягко говоря, не жалуют. А если не мягко, то не видят ее в упор. «Плюсы» дают скупо, компоненты ставят «от семи и ниже». Вот и получает Лю с ее огромной 75-балльной «базой» (больше только у Трусовой, да и то несильно) меньше 140 за произвольную. В Валиеву же судьи влюблены почище, чем в Загитову с Медведевой, сыплют ей «пятерки» мешками. И ведь есть за что, катание-то у Камилы не по 13 годам божественное. А Лю… Лю просто прыгает, заполняя паузы между лутцами-акселями чем-то вроде шорт-трека, только в платье. Я, признаться, так и не понял, о чем была ее постановка в Гданьске. Кому охота, сами можете посмотреть и поломать голову, а с меня этой тягомотины довольно, я пас.

А ТЕПЕРЬ – ТАНЦЫ

Последний пробел, который непременно нужно устранить в этом обзоре. С юниорами мы разобрались, про Трусову, наших горе-мужчин и Евгению Тарасову с Владимиром Морозовым я вам подробно докладывал, а вот о начале сезона у Виктории Синициной и Никиты Кацалапова здесь не было ни гу-гу. Что, конечно, неправильно – как-никак, первый танцевальный дуэт страны и вице-чемпионы мира-2019.

Хотя рассказывать тут особо нечего, лучше слушать и смотреть. На новые программы с костюмами, представленные Кацалаповым и Синициной в Братиславе. Мне понравился короткий танец под песню из старого черно-белого мюзикла «Поющие под дождем». Очень к лицу нашим фигуристам эта постановка. И вообще, смотреть на скольжение Кацалапова, по-моему, можно бесконечно, как на воду или огонь.

Вот вы и смотрите. И послушайте заодно интервью, где они объясняют, почему выиграли словацкий «челленджер» со столь невысокими баллами: на 17 ниже личного рекорда, что для танцев пропасть. Оказывается, у россиян был перерыв в тренировках из-за болезни, и программы еще не отлажены. По словам Синициной, их «еще чистить и чистить».

Гданьск (Польша). Гран-при. Юниоры. 5-й этап

Женщины

1. Алиса Лю (США) – 203,10
2. Виктория Васильева (Россия) – 196,47
3. Анастасия Тараканова (Россия) – 194,74

Мужчины

1. Даниил Самсонов (Россия) – 250,51
2. Юма Кагияма (Япония) – 245,35
3. Даниэль Грассль (Италия) – 228,64
4. Глеб Лутфуллин (Россия) – 212,01

Пары

1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) – 192,73
2. Кэйт Финстер/Балаш Наги (США) – 166,22
3. Анника Хоке/Роберт Кюнкель (Германия) – 156,20
4. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) – 150,56
5. Анна Щеглова/Илья Калашников (Россия) – 150,36

Танцы

1. Эвонли Нгуен/Вадим Колесник (США) – 174,68
2. Луисия Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) – 162,70
3. Екатерина Каташинская/Александр Васькович (Россия) – 162,19

Серия «Челленджер»

Солт-Лейк-Сити (США). 3-й этап

Женщины

1. Сатоко Мияхара (Япония) – 204,30
2. Ю Юн (Корея) – 199,29
3. Амбер Гленн (США) – 186,28

Мужчины

1. Кейдзи Танака (Япония) – 249,96
2. Сота Ямамото (Япония) – 240,11
3. Винсент Чжоу (США) – 231,95

Пары

1. Эшли Кейн/Тимоти Ледюк (США) – 205,58
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 194,69
3. Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) – 184,04

Танцы

1. Мэдисон Чок/Ивэн Бэйтс (США) – 202,40
2. Кристина Каррэйра/Энтони Пономаренко (США) – 188,47
3. Кэролайн Сусисс/Шэйн Фиру (Канада) – 181,39

Братислава (Словакия). 4-й этап

Женщины

1. Александра Трусова (Россия) – 238,69 (рекорд мира)
2. Каори Сакамото (Япония) – 194,42
3. Ким Хан Уль (Корея) – 182,50
…7. Станислава Константинова (Россия) – 162,25
…9. Мария Сотскова (Россия) – 155,25

Мужчины

1. Дмитрий Алиев (Россия) – 255,32
2. Маттео Риццо (Италия) – 232,70
3. Денис Васильевс (Латвия) – 229,97
4. Александр Самарин (Россия) – 218,45

Танцы

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 198,14
2. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Россия) – 188,97
3. Лоррэйн Макнамара/Куинн Карпентер (США) – 183,47
4. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) – 174,12
…7. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) – 164,62

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