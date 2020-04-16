Про ЧМ в Монреале можно забыть. А сколько наших будет на следующем, в Стокгольме? - Советский спорт
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16 апреля 2020 21:00Фигурное катаниеТигай Лев

Про ЧМ в Монреале можно забыть. А сколько наших будет на следующем, в Стокгольме?

Сегодня совет Международного союза конькобежцев отменил чемпионат мира-2020. Таким образом, ISU отказался от попыток все-таки провести ЧМ в конце этого года.

О том, что ничего другого ISU, по сути, не оставалось, и что запихивать чемпионат, который должен был пройти в марте в Монреале, но сорвался из-за эпидемии коронавируса, в начало следующего сезона –идея совершенно абсурдная, мы с вами уже подробно обсудили вчера, в предыдущей статье. Возвращаться к этому опять нет никакого смысла. Лучше констатируем, что сегодняшнее заседание совета ISUокончательно отменило еще два мировых первенства - по синхронному катанию в США и шорт-треку в Корее, а затем обратимся к другой, действительно интересной теме: как будет проходить отбор участников ЧМ-2021 в Стокгольме, ставшего теперь для «фигурки» ближайшим - и вдобавок оставшимся предолимпийским.Именно этот турнир определит квоты стран на Играх 2022 года в Пекине.

Согласно правилам ISU, представительство государств на Олимпиадах и ЧМ в каждом из четырех видов катания зависит от результатов в этом же виде на чемпионате мира предыдущего года. Максимальная квота – три фигуриста или дуэта от страны, и Россия заработала ее на Монреаль-2020 по итогам Сайтамы-2019 во всех дисциплинах, кроме мужской одиночной. 11 мест из 12 возможных – таким результатом больше не могла похвастать ни одна сборная.

Квоты стран на участие в ЧМ-2020, которые, возможно, будут действовать и на ЧМ-2021

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Всего

Россия

2

3

3

3

11

США

3

2

2

3

10

Канада

1

2

2

3

8

Япония

3

3

1

1

8

Италия

2

1

2

2

7

Китай

2

1

3

1

7

Казахстан

1

3

1

1

6

Франция

1

1

2

2

6

Австрия

1

1

2

1

5

Германия

1

1

2

1

5

Корея

1

2

1

1

5

Чехия

2

1

1

1

5

Остальные

страны

1

1

1

1

4


Решения, что действие данных квот будет продлено до ЧМ, ISU пока не принял. Такой вариант вроде бы выглядит самым логичным, хотя серьезный минус у него тоже есть: за два года, разделяющие чемпионаты в Сайтаме и Стокгольме, расклад сил изменится куда сильнее, чем за привычный один, и квалификационные результаты во многом устареют.

Возможна ли какая-то альтернатива? Разве что задействовать каким-нибудь образом результаты сезона-2019/20. Пусть без Монреаля он вышел усеченным, зато здесь речь идет о куда более свежих соревнованиях по сравнению с ЧМ-2019.

Напомню, что ISU постоянно ведет подсчет своих рейтингов – как в каждом сезоне по отдельности, так и комплексных, учитывающих основные турниры трех последних лет. И в этой табели о рангах Россия стоит даже лучше, чем по итогам прошлогоднего ЧМ. Например,в мужском рейтинге-2019/20 Дмитрий Алиев занимает второе место, Александр Самарин - четвертое, а в трехлетней версии, где они идут четвертым и седьмым соответственно, на строчке №5 располагается еще и Михаил Коляда.

За остальные виды беспокоиться вообще нечего - в них мы при любом, даже самом причудливом регламенте точно получим максимальные квоты на стокгольмский чемпионат. Так что премудрые руководители ISU могут обсуждать квалификационные формулы хоть все лето, для России это неважно. Нам лишь бы сезон начался в срок - если не в августе юниорский, то по крайней мере «взрослый» в сентябре-октябре. Ну, и чтоб потом в Швеции с олимпийским отбором все сложилось нормально.

Как по результатам ЧМ-2021 будут определяться квоты на Олимпиаду-2022 в каждом из видов катания

Число участников

на ЧМ-2021

Три места

на Олимпиаде

Два места

на Олимпиаде

Одно место

на Олимпиаде

1

1 – 2-е места на ЧМ

3 – 10-е места на ЧМ

11-е место или ниже

2

Сумма мест меньше 14

Сумма мест от 14 до 28

Сумма мест больше 28

3

Сумма двух лучших мест меньше 14

Сумма двух лучших мест от 14 до 28

Сумма двух лучших мест больше 28

Календарь сезона-2020/21

26-29 августа. Юниорский Гран-при. Этап 1. Ричмонд (Канада)

2-5 сентября. Юниорский Гран-при. Этап 2. Кошице (Словакия)

9-12. сентября. Юниорский Гран-при. Этап 3. Будапешт (Венгрия)

16-19 сентября. Юниорский Гран-при. Этап 4. Йокогама (Япония)

23-26 сентября. Юниорский Гран-при. Этап 5. Острава (Чехия)

30 сентября – 3 октября. Юниорский Гран-при. Этап 6. Ташкент (Узбекистан)

7-10 октября. Юниорский Гран-при. Этап 7. Любляна (Словения)

23-25 октября. Гран-при. Этап 1. США*

30 октября – 1 ноября. Гран-при. Этап 2. Канада

6-8 ноября. Гран-при. Этап 3. Китай

13-15 ноября. Гран-при. Этап 4. Франция

20-22 ноября. Гран-при. Этап 5. Россия

27-29 ноября. Гран-при. Этап 6. Япония

10-13 декабря. Гран-при. Финал. Пекин (Китай)

22-27 декабря. Чемпионат России. Челябинск

25-31 января. Чемпионат Европы. Загреб (Хорватия)

8-14 февраля. Чемпионат четырех континентов. Сидней (Австралия)

1-7 марта. Чемпионат мира среди юниоров. Харбин (Китай)

22-28 марта. Чемпионат мира. Стокгольм (Швеция)

* Города, в которых пройдут этапы Гран-при, определятся позднее. Кроме того, еще не утверждено расписание серии «Челленджер».

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