ТЩК-2020. Чего ждать дальше от Косторной, Щербаковой и Трусовой? - Советский спорт
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30 апреля 2020 20:00Фигурное катаниеТигай Лев

ТЩК-2020. Чего ждать дальше от Косторной, Щербаковой и Трусовой?

Закрываем серию статей, посвященных первому «взрослому» сезону трех вчерашних юниорок, с ходу ставших лучшими в России и мире.

После материалов, персонально посвященных Александре Трусовой, Алене Косторной и Анне Щербаковой, хочется снова собрать их воедино чтобы окинуть общим взглядом «феномен ТЩК», не имеющий аналогов в фигурном катании. Да, примеры девочек школьного возраста, производивших фурор на мировых катках, случались и раньше. Но чтобы таких вундеркиндок появилось сразу три, да к тому же в одной стране и у одного тренера – это точно впервые. Переворот, революция, полный слом системы координат и все в таком духе.

ТВОРЯЩИЕ ИСТОРИЮ

Для начала надо отдать себе отчет в том, какое уникальное удовольствие выпало нам с вами в минувшем сезоне, пусть он и вышел обрубленным из-за отмены монреальского ЧМ. Чего-то подобного теперь придется ждать десятилетия, и совершенно не факт, что мы когда-нибудь дождемся.

И ведь каждая из трех героинь на каком-то отрезке блеснула по-настоящему, каждая отметилась яркими победами – и при этом все они разные, непохожие друг на друга. Нет, что ни говорите, а сезон-2019/20 будут вспоминать-смаковать еще долго. Здесь на наших глазах творилась история.

Заметьте, столь мощный вброс новых звезд на «взрослую» международную арену прошел без особых конфронтаций между фигуристками и их болельщиками. Брыжжущих взаимной ненавистью интернет-войн, как у поклонников Алины Загитовой и Евгении Медведевой, не наблюдалось. И дело тут не столько в том, что Трусова, Косторная и Щербакова – ровесницы из одного поколения. Просто когда претенденток две, это само по себе настраивает на дуэльный сюжет. Трио же – формат принципиально другой, он скорее дружеский, мушкетерский. Не один на один, а один за всех.

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Впрочем, и у мушкетеров Дюма о-го-го какие конфликты случались – особенно в зрелости, когда жизнь развела приятелей по разным дорогам. Значит и мне пора, бросив последний взгляд на уходящий сезон ТЩК, обратиться вперед к их ближайшему будущему.

ЦЕЙТНОТ ПОСЛЕ КАРАНТИНА НЕИЗБЕЖЕН

Кому-то это будущее может показаться безоблачным. Среди одиночниц, которые этим летом преодолеют 15-летний возрастной ценз – как наших, так и зарубежных, новых серьезных конкуренток не очень-то видно, не самый урожайный выдался год. То есть, круг главных действующих лиц в предолимпийском сезоне должен остаться прежним: помимо друг друга Косторной, Щербаковой и Трусовой придется иметь дело с Медведевой (если та прибавит в стабильности), Загитовой (если она вернется), Елизаветой Туктамышевой, Рикой Кихирой и Ю Юн (если трое последних освоят четверные).

Как видите, у каждой соперницы есть свое «если», которое еще надо преодолеть – иначе у них ничего не выйдет. Самой опасной из «догоняющих» мне представляется, пожалуй, кореянка. Во-первых, она моложе Косторной, моложе Щербаковой и всего на месяц старше Трусовой. А во-вторых, Ю Юн в этом году активно прыгала на тренировках четыре оборота, включая дорогущий лутц и уникальный, еще не покорявшийся женщинам ритбергер. В то время, как зимние попытки Кихиры и Туктамышевой предъявить на соревнованиях четверные сальхов и тулуп соответственно, смотрелись не шибко убедительно.

Напомню, что Ю Юн в свои неполные 16 уже вымахала на 165 сантиметров и дальше будет расти разве что вширь, но не вверх. Зато в нашем трио более-менее сформировавшейся выглядит одна Косторная, а Трусовой и Щербаковой это предстоит по полной программе. Боюсь, их главным противником станет «страшный зверь пубертат», исход схватки с которым прогнозам не поддается и часто бывает плачевным, примеров полно.

Плюс наложилась история с коронавирусом. Корейцы-то справились с эпидемией давно и быстро, сейчас там осталось полторы тысячи больных. Наши же сидят на карантине уже месяц с лишним, конца-края заточению не видать, и на крики Татьяны Тарасовой, призывающей разрешить фигуристам сборной тренироваться на льду, пока они не растолстели в четырех стенах, не слышно никакой реакции. Всем не до этого.

А ведь надо будет не только форму с нуля набрать, но и коньки заново разносить, и программы новые поставить-отработать. Так что времени совсем не так много, как кажется. На днях ISU опубликовал расписание серии «Челленджер», которая по традиции должна открыть «взрослый» сезон-2020/21, и там старт первого турнира в Пекине запланирован на 9 сентября, уже через четыре месяца. А с учетом пандемии, пик которой Россия, видимо, преодолеет одной из последних, не раньше середины мая, и вовсе останется в районе трех.

В общем, непросто им будет, ой как непросто. Зато если сумеют пробить и этот барьер, оставшись впереди, – тогда все! Зеленая улица вплоть до олимпийского Пекина, хотя… Думаю, еще одна ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева не согласится с такой постановкой вопроса. Кстати, в воскресенье, 26 апреля, ей исполнилось 14.

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