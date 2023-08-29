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На Покровской набережной обнаружены вещи Алины Горбачёвой

В 2023 году она стала чемпионкой России среди юниорок.
29 августа 2023 13:31
автор: Виталий Овсянников

Telegram-канал Baza сообщает новые подробности о пропавшей российской фигуристке Алине Горбачёвой.

Согласно данным источника, на Покровской набережной обнаружены её вещи. Самой спортсменки рядом нет. На место вызваны спасатели.

Ранее сообщалось о том, что 16-летняя фигуристка вышла с катка после тренировки и пошла к дому через парк, однако дома она так и не оказалась. К поискам привлекли кинологов с собаками.

Пропала российская фигуристка Алина Горбачёва.

Всем, кто располагает какой-либо информацией об Алине, просьба писать по следующим телефонам:

+79288423310 (Екатерина, мама Алины)

+79163949142 (Софья Федченко, тренер)

источник: Телеграм-канал Baza
Мужчина преследовал фигуристок возле «Чкалов-Арены», где тренировалась Горбачёва
Появляются новые подробности случившегося.
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