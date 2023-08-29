СК РФ начал доследтвенную проверку исчезновения Горбачёвой

Тушинский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северо‑Западному административному округу ГСУ СК по Москве начал доследственную проверку по факту исчезновения чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Алины Горбач»вой, сообщает пресс-служба правоохранительных органов.

Согласно этому сообщению в настоящий момент «проводится комплекс поисковых мероприятий».

Ранее сообщалось о том, что 16-летняя фигуристка вышла с катка после тренировки и пошла к дому через парк, однако дома она так и не оказалась, и о том, что к поискам привлекли кинологов с собаками. Недавно стало известно об обнаружении вещей спортсменки.

Пропала российская фигуристка Алина Горбачёва.

Горбачёва является действующей чемпионкой России среди юниоров.