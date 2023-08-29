Стали известны две версии местонахождения фигуристки Горбачёвой

Российская фигуристка Алина Горбачёва может находиться у друзей, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, спортсменка хотела сменить тренера, коим является Софья Федченко, из-за того, что у наставника и мамы фигуристки был конфликт.

Также Следственный комитет рассматривает версию, что Горбачёва могла утонуть в Москве-реке: её вещи были найдены на пляже.

16-летняя фигуристка вышла с катка после тренировки и пошла к дому через парк, однако дома она так и не оказалась, и о том, что к поискам привлекли кинологов с собаками.

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