Стали известны две версии местонахождения фигуристки Горбачёвой

Российская фигуристка Алина Горбачёва может находиться у друзей, сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным источника, спортсменка хотела сменить тренера, коим является Софья Федченко, из-за того, что у наставника и мамы фигуристки был конфликт.
Также Следственный комитет рассматривает версию, что Горбачёва могла утонуть в Москве-реке: её вещи были найдены на пляже.
16-летняя фигуристка вышла с катка после тренировки и пошла к дому через парк, однако дома она так и не оказалась, и о том, что к поискам привлекли кинологов с собаками.
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