Фигуристку Горбачёву, найденную в кинотеатре, передали родителям

16-летнюю фигуристку Алину Горбачёву передали маме. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Неназванный сотрудник ведомства рассказал, что юная спортсменка так и не раскрыла причину своего исчезновения.

«Конфликтов ни с кем не было, ушла и гуляла. Ночь, с ее слов, провела на лестнице в жилом доме. А утром ходила по магазинам и кафе. После этого дошла до ТЦ «Вегас», зашла в кинотеатр, где хотела немного поспать. Там ее и нашли», – поведали в полиции.

Алина Горбачёва – чемпионка России среди юниоров. Она исчезла 28 августа. Фигуристка вышла с катка «Чкалов Арены» в Москве и ушла в сторону Владимирской церкви. Сотрудники правоохранительных органов проводили поисковую операцию с привлечением спасательных катеров и водолазов.

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