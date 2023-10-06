Российский фигурист Пётр Гуменник снова выступил под песню группы Rammstein

Победитель финала Гран-при Пётр Гуменник выступил под песню немецкой группы Rammstein Mein Herz Brennt («Мое сердце горит»). Это случилось на показательных выступлениях в рамках мемориала Панина-Коломенкина.

Напомним, ранее споры вызвала композиция Sonne в исполнении немецкого коллектива, под которую российский фигурист выступал на контрольных прокатах сборной.

Добавим, что после проката Гуменника приветствовал у бортика депутат Государственной Думы Олег Нилов.

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