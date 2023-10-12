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Худайбердиева и Базин исключены из предварительного списка участников этапа Гран-при в Уфе

Соревнования пройдут 14 и 15 октября.
12 октября 2023 14:15
автор: Александр Поволоцкий

Произошли изменения в предварительном списке участников первого этапа Гран-при России по фигурному катанию в Уфе.

Отметим, что изначально в него входила пара Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, а также одиночница Анастасия Зинина.

Стал известен состав участников этапа Гран-при России по фигурному катанию в Уфе

Как сообщает ТАСС, фигуристка снялась с первого этапа из-за травмы ноги. О причинах отказа танцевального дуэта пока ничего не известно.

Добавим, что 14 октября спортсмены выступят с короткими программами, а на следующий день — с произвольными.

источник: ТАСС
Стал известен состав участников этапа Гран-при России по фигурному катанию в Уфе
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