Олимпийский чемпион Ягудин перенес вторую операцию на коленях за восемь дней

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин сообщил, что ему провели еще одну операцию.

Напомним, что ранее 43-летнему спортсмену потребовалось хирургическое вмешательство на левом колене. Первая операция прошла 5 октября. На этот раз Ягудину лечили правое колено.

Авербух рассказал, когда Алексей Ягудин восстановится после операции

«Однако, быстро! В 7:00 - подъем, в 7:30 - больница, в 7:45 - операция, анестезия, сон. В 8:30 я уже проснулся, в 8:45 уже в такси еду туда, где меня ожидает Таня», - написал Алексей в своём телеграм-канале.

Отметим, что помимо золотой медали Олимпийских игр, в активе Ягудина есть четыре победы на чемпионатах мира.