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Олимпийский чемпион Ягудин перенес вторую операцию на коленях за восемь дней

Лечение спортсмена проходило в Германии.
12 октября 2023 14:53
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин сообщил, что ему провели еще одну операцию.

Напомним, что ранее 43-летнему спортсмену потребовалось хирургическое вмешательство на левом колене. Первая операция прошла 5 октября. На этот раз Ягудину лечили правое колено.

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«Однако, быстро! В 7:00 - подъем, в 7:30 - больница, в 7:45 - операция, анестезия, сон. В 8:30 я уже проснулся, в 8:45 уже в такси еду туда, где меня ожидает Таня», - написал Алексей в своём телеграм-канале.

Отметим, что помимо золотой медали Олимпийских игр, в активе Ягудина есть четыре победы на чемпионатах мира.

источник: «Советский спорт»
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