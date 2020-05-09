Максим Траньков: Меня удивил переход Трусовой, но в смене тренера нет никакого предательства Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о переходе фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

- Меня удивил этот переход. Это трио, которое было у Этери Тутберидзе, теперь разбито. Но Трусова во всех этих противостояниях была третьей, и, видимо, это ее немножко не устраивало.

Конечно, Этери Георгиевне болезненно потерять спортсмена, да еще такого. Я считаю, что в смене тренера нет никакого предательства ни у одного спортсмена. Это нормально, это все равно что трансфер в футболе, например, - рассказал Траньков в эфире «Матч ТВ».

Ранее 15-летняя российская фигуристка прокомментировала свой уход от Этери Тутберидзе к Плющенко.

В минувшем сезоне Трусова, дебютировавшая на взрослом международном уровне, завоевала бронзовые медали финала Гран-при, чемпионата Европы и первенства России. Трусова - первая фигуристка, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов.