Ролик с заклинившей молнией на куртке Загитовой собрал более 20 миллионов просмотров

«Когда что-то пошло не так» - так подписано видео, на котором у Загитовой лишь после нескольких попыток получается расстегнуть молнию на своей куртке. Поклонники фигуристки по достоинству оценили ее самообладание. Техническая заминка нисколько не смутила Алину, она продолжила прокат с улыбкой на лице. В TikTok этот эпизод был просмотрен 22 миллиона раз, собрав почти полмиллиона лайков и более 700 комментариев.

Напомним, что 18 мая Загитова отметила совершеннолетие, получив массу поздравлений и подарков. На следующий день россиянка похвасталась получением водительских прав. А 24 мая стало известно о том, что она была признана олимпийской иконой стиля по итогам голосования в официальном твиттере МОК.