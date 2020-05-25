Ролик с заклинившей молнией на куртке Загитовой собрал более 20 миллионов просмотров - Советский спорт
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25 мая 2020 10:27Фигурное катаниеСергеев Иван

Ролик с заклинившей молнией на куртке Загитовой собрал более 20 миллионов просмотров

Пользователи соцсети TikTok высоко оценили отрывок из показательного выступления российской фигуристки Алины Загитовой в образе Лары Крофт.

«Когда что-то пошло не так» - так подписано видео, на котором у Загитовой лишь после нескольких попыток получается расстегнуть молнию на своей куртке. Поклонники фигуристки по достоинству оценили ее самообладание. Техническая заминка нисколько не смутила Алину, она продолжила прокат с улыбкой на лице. В TikTok этот эпизод был просмотрен 22 миллиона раз, собрав почти полмиллиона лайков и более 700 комментариев.

Напомним, что 18 мая Загитова отметила совершеннолетие, получив массу поздравлений и подарков. На следующий день россиянка похвасталась получением водительских прав. А 24 мая стало известно о том, что она была признана олимпийской иконой стиля по итогам голосования в официальном твиттере МОК.

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