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31 июля 18:18

Максим Траньков: Сейчас пойдут разговоры о том, что у Плющенко нет никакого тренерского опыта

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал ситуацию с переходом Алены Косторной в группу к Евгению Плющенко.

- Сейчас пойдут разговоры о том, что у Плющенко нет никакого тренерского опыта. У него были сильные спортсменки, юниорки, та же суперсильная Саша Трусова, а теперь есть еще лидер женского одиночного катания Алена Косторная. И такие спортсмены находятся в группе тренера, который только начинает свой путь. Жене хочется пожелать удачи и выйти из этой ситуации победителем, а он умеет это делать, - приводит слова Транькова «РИА Новости».

В пятницу, 31 июля, стало известно, что 16-летняя Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и перешла в академию Евгения Плющенко.

Напомним, что сотрудничество Косторной и Тутберидзе началось с 2017 года. В прошлом сезоне фигуристка под руководством тренера выиграла два этапа и Финал Гран-при, а также чемпионат Европы в Граце. Косторной принадлежат два мировых рекорда: в короткой программе (85,54) и по сумме (247,59).

источник: «РИА Новости»
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