В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Стреляй!

Не успел Сергей Фурсенко назвать Александра Кокорина «настоящим зенитовским героем», рассказать о его доброте и том, как на него, такого хорошего, хочет ровняться молодое поколение, как Александр выложил в интернет видео своей пальбы из пистолета в воздух на свадьбе друга в Южной Осетии.

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За такой проступок, кроме общественного порицания, которое не заставило себя ждать, Александру может грозить еще и крупный (по нашим, а не по его меркам) штраф – порядка 40-50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов, а также запретом на получение разрешения пользоваться оружием в будущем. Но для того, чтобы Александра привлекли к ответственности, надо, чтобы кто-то написал заявление в полицию, что вряд ли произойдет.

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Естественно, развлекается на зимних каникулах не один Кокорин. Правда, его партнеры по сборной и другие футболисты российских клубов так далеко не заходят. Зато улетают гораздо дальше Александра. Мы проверили, как проводят отдых кумиры миллионов.

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Так Промес лучший, или нет?

Пока футболисты греют бока в теплых странах, в России продолжают подводить итоги первой части чемпионата и всего футбольного года. В РФПЛ и РФС назвали имя лучшего игрока года по версии этих организаций. Им стал Квинси Промес из московского «Спартака». Результат складывается из четырех голосований: тренеров, менеджеров, журналистов и болельщиков. Загвоздка в том, что футбольные профессионалы, тренеры и менеджеры, посчитали лучшим игроком года Федора Смолова. За Промеса проголосовали только журналисты. Решающим стал отрыв Промеса от Смолова в голосовании болельщиков – за игрока «Спартака» по традиции проголосовало много людей, тогда как у игрока «Краснодара» не хватило поклонников хоть на какие-то очки. Вот он и стал вторым в общем зачете. Кстати, болельщики признали лучшим игркоом года голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

Промес признан лучшим футболистом года по версии РФПЛ и РФС

Подвел итоги года и Дмитрий Аленичев в интервью «Советскому спорту». Дмитрий Анатольевич, наверное, впервые поделился тем, как ему сложно было переживать увольнение из московского «Спартака».

Дмитрий Аленичев: Очень тяжело и болезненно переживал уход из «Спартака»

Мы решили выбрать пять самых интересных тренерских решений первой части чемпионата России по футболу. Две из пяти позиций занял главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

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Трансферы

Зима – время трансферов. Их будет не так много, как летом, но даже зимой могут быть проведены весьма интересные сделки. Как говорится, готовь сани летом, только наоборот – уже сейчас надо вести переговоры с игроками, которые станут свободными агентами летом. Мы выбрали семь самых интересных для российских клубов вариантов.

Потрясем Украину? 7 футболистов, которые могут приехать в Россию бесплатно

Роман Павлюченко, еще до окончания первой части чемпионата расставшийся с московским «Араратом», может продолжить карьеру в волгоградском «Роторе», за который уже играл на заре своей футбольной карьеры.

Павлюченко может провести вторую часть сезона в «Роторе»

Кстати, есть новости и из самого «Арарата». Как переходят из клуба в клуб игроки и тренеры, мы уже видели. Мы даже знаем, как команда может переехать из города в город. Но переезда команды из одной страны в другую еще не случалось, хоть «Зенит» в какой-то момент и пугал всех своей миграцией на Украину. А тут «Арарат» может отправиться в… Армению, снявшись с чемпионата России.

Московский «Арарат» может покинуть первенство России и перебраться в Армению

Ждет встряска и казанский «Рубин». Не такая, конечно, как прочат «Арарату», но клубу срочно нужна настоящая распродажа. Это и от некоторых финансовых проблем команду избавит, и атмосферу в коллективе значительно улучшит.

«Рубину» нужна распродажа. Что ждет команду из Казани?

«Тосно» может лишиться еще одного своего талантливого нападающего. «Зенит» взял не самого результативного Антона Заболотного, а лучший снайпер клуба может отправиться покорять Португалию – в услугах Евгения Маркова заинтересована «Брага».

Марков может продолжить карьеру в «Браге»

В Россию может вернуться парагвайский форвард Лукас Барриос. Бывший нападающий «Спартака» после клубного чемпионата мира покинул расположение бразильского «Гремио» и принялся рассматривать варианты с дальнейшим трудоустройством. У него на руках есть предложения из Китая, Чили и России.

У Лукаса Барриоса есть предложения из России

Интересный «трансфер» и в «Локомотиве». Железнодорожники объявили о том, что отныне коммуникациями в клубе будет заниматься бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков.

«Локомотив» объявил о назначении Казакова главой отдела коммуникаций