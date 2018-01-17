В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе. Начать предлагаем по-зимнему – с переходов и трансферных слухов.

Таков уж удел российского футбола – слухов о переходах больше, чем самих трансферов. Но иногда они происходят. Вчера, например, стало известно о том, что из «Рубина» ушел очередной игрок. Защитник Тарас Бурлак, так и не нашедший понимания в Курбане Бердыеве, во второй раз в своей карьере отправился в «Крылья Советов».

Бурлак перешел в «Крылья Советов» (фото)

Тарас Бурлак возвращается в "Крылья"https://t.co/vPE4qCXRLM — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 16 января 2018 г.

Если верить СМИ, особенно немецким, уже практически состоялся самый громкий пока российский трансфер этой зимы. Константин Рауш в ближайшее время может стать футболистом московского «Динамо». Услуги игрока сборной России обойдутся бело-голубым всего в 2 млн евро.

Немецкие СМИ: Рауш станет игроком «Динамо» за 2 млн евро

Мы сразу же вспомнили всех, кто приезжал в Россию из Германии за последние лет десять. Интереснее всего в свете возможного переезда Рауша на родину выглядит памятный трансфер Ивана Саенко в московский «Спартак».

«Спартак» погубил Саенко, что же будет с Раушем в «Динамо»

В ЦСКА по утверждениям прессы, готовятся принять еще одного новичка – уже не первого этой зимой. Близок к переходу в армейский клуб нападающий итальянской «Перуджы», права на которого принадлежат «Кальяри» - Кван Сон из… Северной Кореи.

ЦСКА достиг соглашения по нападающему «Перуджы» Кван Сону

О человеке с такой необычной для российского футбола записью в графе «национальность» мы решили рассказать отдельно. Его статистика в Италии впечатляет. А с переходом Сона красно-синие наверняка обзаведутся не только неплохим футболистом, но и одним эксцентричным, но могущественным болельщиком с доступом к «красной кнопке» и ядерным чемоданчиком на перевес.

Ребята, это совсем не тот Сон. Зачем ЦСКА молодой форвард «Перуджи»?

Если посмотреть на новости, то может показаться, что «Спартак» лихорадочно ищет защитника. Если трансфер Вериссимо сорвется, на карандаше у красно-белых уже есть другие кандидаты. Первый из них – бывший футболист «Милана» защитник итальянского клуба «СПАЛ» Бартош Саламон, которым по слухам интересуется еще и «Краснодар».

«Спартак» рассматривает вариант с приглашением экс-защитника «Милана»

Второй вариант подмены для Вериссимо – еще один футболист из Италии – защитник «Наполи» Никола Максимович. Сербский футболист переехал в Неаполь летом за 20 млн евро, но в основной состав пробиться так и не сумел. Его могут отдать в «Спартак» в аренду за 2 млн евро с правом выкупа еще за 14 млн евро.

«Спартак» готов арендовать защитника «Наполи»

«Спартак» ищет защитника не просто так. Клуб летом может покинуть немецкий игрок центра обороны Сердар Таски. Контракт футболиста еще не продлен, а интерес к нему на рынке существует. Глаз на Таски положил немецкий «Вердер».

«Вердер» проявляет интерес к Таски

«Рубин» потерял Бурлака и рискует потерять еще одного российского футболиста – московский «Локомотив» хочет вернуть своего воспитанника полузащитника Рифата Жемалетдинова.

«Локомотив» хочет вернуть Жемалетдинова

Вы думали, что к Смолову в Англии проявляют интерес только клубы со дна турнирной таблицы? Как бы ни так! Тут известный агент Шандор Варга рассказал, что нападающим «Краснодара», которого мечтают видеть у себя и «Спартак», и «Зенит», интересовался… Арсен Венгер.

Агент Шандор Варга: Венгер спрашивал про Смолова

Зато другой российский нападающий, Артем Дзюба, похоже, не нужен даже своем клубу. Иначе как объяснить то, что футболист не полетел на сборы с «Зенитом»? Хотя, в сине-бело-голубом клубе решили наговорить на игрока, мол, у него обнаружилось какое-то повреждение. Футболист тут же принялся опровергать это – выложил в социальные сети сразу 11 видео из тренажерного зала, показывая, как замечательно у него работают все группы мышц – ни о какой травме и речи быть не может. Если раньше у себя в инстаграме вы наблюдали за тем, как качают попу девочки, то теперь будете следить за упражнениями Артема Дзюбы.

Дзюба троллит руководство «Зенита». Теперь ясно: он не хочет оставаться (видео)

Похоже, в «Зените» у Артема будущего нет. Вполне возможно, что и в сборной России его тоже не ждут. И дело даже не в той старой истории с «усатым» жестом. Просто Станиславу Черчесову вряд ли пригодится футболист без игровой практики. Мы прикинули, как тренер будет выбирать себе футболистов на матч с Бразилией.

Так Черчесов будет выбирать состав сборной России на чемпионат мира

В ближайшее время, кстати, у тренера сборной России, кем бы он ни был после чемпионата мира по футболу, выбор игроков станет еще шире. В РФС рассматривают варианты сделать лимит на легионеров еще более строгим. Клубы премьер-лиги поддержали вариант с 8 легионерами в заявке на сезон и неограниченным количеством иностранцев на поле.

Клубы РФПЛ выступили за восемь легионеров в заявке на сезон-2020/21

Кроме того, в РФПЛ рассказали, что у российского футбола появились поклонники в Катаре и Казахстане. Во всяком случае в этих странах хотят видеть игру за Суперкубок России 2018 года, причем, не по ТВ, а вживую. Уже даже предложения свои прислали.

РФПЛ имеет предложения от Катара и Казахстана о проведении Суперкубка 2018 года

Не зря мы поговорили с вице-президентом Российского футбольного союза Сергеем Анохиным. Футбольный чиновник рассказал, почему не воспользовался правом занять место Виталия Мутко после того, как тот временно приостановил свои президентские полномочия, объяснил провал молодежных сборных России в 2017 году и поделился своей мечтой.

Сергей Анохин: Мутко вернется в РФС

Самая интересная футбольная новость пришла вчера из… Кремля. Поговаривают, что «Спартак» удалил свой нашумевший твит с «тающими шоколадками» только после звонка из администрации президента России. Правда, пресс-секретари и «Спартака», и президента, уверяют, что ничего об этом звонке не знают…

СМИ: «Спартак» удалил твит Джикии о «тающих шоколадках» после звонка из администрации президента