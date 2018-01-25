Красно-белые на трансферном рынке ведут себя активнее остальных, а «Рубину» пока вообще запрещено регистрировать новичков.

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

То ли «Спартак» действительно ведет себя так активно на трансферном рынке зимой, то ли о самой популярной команде в России просто пишут больше, чем об остальных клубах вместе взятых. Начнем сразу с нескольких трансферных слухов из стана красно-белых.

Полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович может перейти в «Спартак». Сербский футболист не вписался игровые схемы главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, не имеет игровой практики в текущем сезоне и согласился с тем ,что во время зимнего трансферного окна ему необходимо сменить клуб. 23-летний Маркович играет на позиции правого атакующего полузащитника.

СМИ: Полузащитник «Ливерпуля» Маркович может перейти в «Спартак»

«Спартак» заинтересован в услугах полузащитника «Андерлехта» Софиана Ханни. 27-летний алжирский футболист не был включен в заявку «Андерлехта» на матч чемпионата Бельгии с «Васланд-Беверен». Якобы это связано с интересом «Спартака». Красно-белые пока не сделали официальное предложение, но интерес довольно велик.

СМИ: «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Андерлехта»

Защитник «Наполи» близок к переходу в московский «Спартак». Речь о Николе Максимовиче, про которого мы уже рассказывали. Пока обсуждается просто полугодичная аренда, да еще и без права выкупа игрока по ее окончании.

Источник: На этой неделе Максимович пройдет медосмотр в «Спартаке»

Воспитанник тверской СШОР по футболу Матвей Шавель получил вызов на сбор московского «Спартака», который начнется 25 января на Кипре. 17-летний полузащитник в текущем месяце уже участвовал в тренировочном сборе молодежной команды красно-белых.

«Спартак» пригласил на сбор 17-летнего тверского футболиста

Футбольный агент Тони Харрис, представляющий интересы нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы, рассказал о ходе переговоров с ЦСКА. Скорее всего, Ахмед уйдет в аренду в ЦСКА в это трансферное окно. Шансы на это очень высоки.

Агент Мусы сообщил об «очень высоких» шансах возвращения форварда в ЦСКА

Форвард сборной Замбии Брайан Мвила может продолжить карьеру в тульском «Арсенале». 23-летний футболист уже несколько недель не выходит на связь со своим клубом «Платинум Старз» (ЮАР) и в Замбии предполагают, что это может быть связано с переходом в российскую команду.

Тульский «Арсенал» может пополниться нападающим сборной Замбии

В турецкую суперлигу может перебраться один из самых талантливых российских нападающих Идрис Умаев из грозненского «Ахмата». Но интерес к нему проявляет не только «Антальяспор», но и немецкий «Хоффенхайм» с австрийским «Ред Буллом».

Турецкие клубы нацелились на 18-летнего бомбардира из «Ахмата» (видео)

«Балтика» объявила о подписании экс-игрока сборной России, но не стала называть его имея. В качестве подсказки опубликованы футболки клубов, за которые этот игрок выступал прежде: «Локомотив», «Спартак», «Ростов», «Урал», «Оренбург»…

«Балтика» подписала экс-игрока сборной России, но не стала называть его имя

Палата по разрешению споров РФС запретила "Рубину" регистрировать новых игроков из-за задолженности перед бывшим форвардом команды Владимиром Дядюном. В июле прошлого года сообщалось, что "Рубин" и Дядюн расторгли контракт по взаимному согласию. В настоящее время Дядюн является игроком "Ростова".

РФС запретил «Рубину» регистрировать новых игроков из-за задолженности перед Дядюном

В среду прошла жеребьевка первой в истории Лиги наций – нового турнира для национальных команд, который во многом заменит собой товарищеские матчи. Соперниками сборной России во второй группе Лиги B нового европейского турнира для сборных Лиги наций УЕФА стали команды Швеции и Турции.

Турция нам по силам, со Швецией придется тяжело

Главный тренер сборной России спокойно отнесся к результатам жеребьевки нового большого европейского турнира.

Станислав Черчесов: Разок сыграем – поймем

Мы пообщались с главным тренером «Урала» Александром Тархановым. Опытный наставник рассказал О выступлении «Урала», проводящего зимние сборы на Кипре, в сезоне-2017/18, а также о трансферах, которые еще могут произойти в команде.

Александр Тарханов: С удовольствием пригласил бы Шатова

Возрадуйтесь, любители посмотреть футбол под пивко! Вице-премьер РФ Виталий Мутко дал комментарии относительно насущной проблемы пива в фан-зонах. Теперь болельщики, готовящиеся отправиться на чемпионата мира, могут не волноваться – не только на стадионах, но и в фан-зонах пиво будут продавать.

Пивко с разрешения Мутко. В фан-зонах ЧМ-2018 алкоголь все же будет

Вот с чем будут проблемы на ЧМ-2018 в России – так это с проживанием. «Ростуризм» провел мониторинг цен на отели в городах-хозяевах чемпионата мира по футболу 2018 года. В «черном списке» уже больше сорока гостиниц, которые завышают цены, установленные государством, в том числе и на пять с лишним тысяч процентов. А в Саранске на время группового этапа ЧМ-2018 можно арендовать «трешку». Цена аренды смешна – 96 млн рублей.

На 5283,33% дороже нормы! В России начался гостиничный беспредел перед ЧМ-2018

Мы пообщались с Вячеславом Колосковым. Экс-президент РФС уверен: этим летом главный футбольный турнир планеты пройдет идеально. Чиновник-ветеран вспомнил, как в 1982 году в Испании пел песни вместе с Владимиром Винокуром, а также оценил реформы, которые предлагает владелец «Спартака» Леонид Федун.

Вячеслав Колосков: Одну инициативу Федуна я поддерживаю