«Советский спорт» продолжает оценивать города-организаторы ЧМ-2018 по ряду критериев: общая готовность к ЧМ, а также готовность стадиона, транспортной инфраструктуры, отелей и частных апартаментов, точек питания и развлекательной инфраструктуры – важнейшие аспекты для болельщиков, которые приедут сюда в июне 2018 года на футбол.

Мы не ленимся и сами объезжаем все города. Неделю назад мы рассказывали, как съездили в Нижний Новгород. На очереди был Волгоград, с которого стартовал второй этап нашего проекта - южный.

Город: 6

Особенность Волгограда в том, что это, пожалуй, самый молодой из всех городов, которые будут принимать чемпионат мира по футболу. Во время немецких бомбардировок и боев, которые проходили в городе в рамках Великой отечественной войны, Сталинград, как он в то время назывался, был практически стерт с лица земли. Сейчас в Волгограде с тех пор осталось всего несколько зданий. Все остальное – построено за последние 70-75 лет.

Отсюда – широкие улицы, прямые дороги, просторные площади, продуманный центр, большое количество парков и скверов. Другое дело – в каком состоянии все это находится.

Не сказать, что в городе беда, но и безупречной ситуацию не назовешь. В хорошем состоянии, несмотря на остаточные зимние холода, перед нами предстал разве что проспект Ленина – центральная улица Волгограда, и то – лишь частично. Тротуары в центре уложены плиткой и убраны, здания отреставрированы, много зелени… Хорошо город заботится о своих главных достопримечательностях: Мамаевом Кургане, панораме и музее «Сталинградская битва», Аллее героев и прилегающих к ним территориях.

Хотя даже на подходах к легендарной Родине-Матери и музею «Сталинградская битва» ноги утопали в снежной жиже и промокали, по тротуарам параллельно с Волгой бежали настоящие реки, которые людям приходилось обходить по «обочинам» - газонам. Город предстал абсолютно неубранным. Ходить по улицам было просто невозможно.

Особой подготовки к чемпионату мира в городе тоже не видно. Мы не говорим сейчас о разбросанных по Волгограду инсталляциях и фигурках волка Забиваки – они есть. Речь о внешнем виде города. Даже дороги, которые в прошлом году на счастье местных жителей начали не латать а закатывать асфальтом заново, все равно оставляют желать лучшего: чуть свернул их центра – провалился в яму.

- Ничего, все сделают. Сейчас просто нельзя. Вот будет среднесуточная температура выше пяти градусов – примутся работать – так и напиши там у себя в газете, - уверял оптимистичный таксист. – А нам тут наплевать, кто приедет, бразильцы, исландцы, африканцы, да хоть немцы – главное, чтобы город сделали и нам все это оставили.

Стадион: 7

Первый контрольный матч в Волгограде на новом стадионе должен состояться уже 15 апреля. Местный «Ротор» будет принимать своего соперника по первой лиге. Главное событие до чемпионата мира здесь состоится чуть позже – 9 мая. Город-герой в День Победы примет финал Кубка России по футболу.

Вот Волгоград и готовится это сделать впопыхах, как может. В день нашего визита город инспектировала еще и комиссия ФИФА. Мы не знаем, с каких ракурсов показывали стадион официальным лицам, на с главного входа мы увидели, как разравнивали площадку для того, чтобы закатать ее в асфальт, а сбоку, со стороны парка, до сих пор высятся горы песка и щебня, которые активно «осваивают» экскаваторы и грузовики.

Сомнений в том, что Волгоград успеет не только к чемпионату мира, но и ко всем контрольным матчам, нет, но зачем было так затягивать, чтобы все делать в последний момент и с надрывом?

Главный плюс стадиона – расположение. Он построен на месте старой арены «Ротора» – прямо напротив Мамаева Кургана, буквально у его подножия. И до, и после матча здесь будет где погулять и что посмотреть. Остается надеяться, что тысячи людей, которые одновременно хлынут с трибун, не вызовут коллапса, все-таки входная группа для такого стадиона достаточно узкая.

Транспорт: 8

Транспорт в Волгограде – отдельная история. В принципе, с ним здесь все в полном порядке.

Прибывали мы в аэропорт, который находится в паре десятков километров от города. К нему ведет новая трасса, по которой можно быстро попасть в город. Говорят, люди из соседних деревень устраивали акции протеста и вешали баннеры, но, то ли вопрос решили, то ли этих баннеров уже не видно за звуковыми барьерами, установленными вдоль дороги. Вполне возможно, что именно они не только скрыли плакаты, но и решили проблему недовольных граждан – грязь и шум от шоссе.

Аэропорт пока не работает в свою полную мощность, но к чемпионату мира будет открыт новый терминал, вокруг которого уже идут последние подготовительные работы.

Такси от аэропорта до центра города обойдется в 300-350 рублей, если заказывать машину через популярные приложения, как мы всегда советуем делать. По городу цены смешные – 100-150 рублей практически в любую точку. В принципе, такси можно сделать основным видом транспорта на время пребывания в Волгограде.

В городе хорошо развита сеть общественного транспорта. По центру удобно передвигаться на автобусах и трамваях. Отдельного упоминания достоин особый вид транспорта в Волгограде – так называемый «метротрам» - скоростной трамвай, часть путей которого проложены под землей – по всем стандартам метро. Фантастически выглядит старый трамвайный вагончик, который с шумом выезжает из туннеля, когда ты ожидаешь увидеть состав электропоезда, как в Москве или Санкт-Петербурге. В город завезли и новые вагоны, но на старых кататься приятнее – раритет. Надеемся, что до чемпионата мира они доживут.

Уезжая из города, мы прибыли на железнодорожный вокзал. Он, конечно, ремонтируется к чемпионату мира, как это было во всех предыдущих городах, где мы побывали. Работы уже близки к завершению. Внутри вокзала поражают красотой фрески, которыми расписан потолок. Перед вокзалом – одна из главных достопримечательностей города – фонтан «Бармалей» - детский хоровод, который прославился, благодаря знаменитой фотографии, сделанной во время войны после многочисленных бомбардировок города.

Размещение: 8

Волгоград – туристический город, поэтому отелей всех уровней в нем хватает. Мы решили не проверять что-то стандартное, а выбрали отель, с которым уже были небольшие проблемы у Ростуризма.

Мы остановились в гостинице с четырьмя звездами, которая называется Gallery Park. Это небольшой частный отель с приятным интерьером, вежливым персоналом и чистыми номерами. Мы сняли одиночный номер за 1350 рублей в сутки (!) и доплатой в 350 рублей за завтрак (достаточно плотный и вкусный, надо заметить).

Проблема, о которой мы упомянули, заключается в том, что отель был внесен в «черный список» Ростуризма, в который попадают гостиницы, завышающие цену на номера на время чемпионата мира, нарушая существующий указ. Вместо 8500 рублей за одноместный номер на время ЧМ-2018 в отеле хотели получить от 17 до 33 тысяч рублей в сутки.

Общепит: 7

В плане еды город ничем не выбивается из ряда других крупных российских городов, в том числе и тех, которые принимают чемпионат мира.

При желании здесь можно найти рестораны с кавказской, европейской, азиатской и американской кухней. Любители перекусить на бегу будут рады фаст-фудам, которых в центре тоже хватает. Особенно в Волгограде почему-то популярны суши-рестораны – их в городе огромное множество. Конкуренция позитивно сказывается на ценах и качестве. В Волгограде вы без проблем найдете, где поесть.

Однако, если вы захотите каких-то изысков, придется поискать. Но найти можно – для эстетов за городом есть музей-заповедник «Старая Сарепта». Там можно не только познакомиться с бытом проживавших в Поволжье немцев, но и насладиться уникальной сарептской кухней.

Досуг: 7

Несколько дней, которые вы можете провести в Волгограде во время чемпионата мира будет чем занять и помимо футбола.

Стандартная программа:

- Посещение Мамаева Кургана с огромной статуей Родины-Матери и атмосферным мемориалом с вечным огнем и почетным караулом.

- Посещение музея «Сталинградская битва» с обширной экспозицией, интерактивными элементами и изюминкой в виде грандиозной панорамы «Сталинградская битва».

- Прогулка по местам боевой славы Сталинграда.

- Прогулка по набережной, которая, правда, оказывается не такой приятной, как, скажем, в Самаре или Нижнем Новгороде. Дело в том, что она расположена высоко – с видом на Волгу, а не прямо у воды.

В принципе, достопримечательностей для нескольких дней – более чем достаточно. Кроме того, можно развлечь себя прогулкой на речном трамвайчике, поездкой на «метротраме» до конечной остановки, визитом в сарептский музей-заповедник…

Средний балл: 7,16

Вечером на второй день мы прибыли на вокзал, забрали чемодан из камеры хранения, закинули его на верхнюю багажную полку купе и отправились в Ростов-на-Дону. Через неделю расскажем вам о городе, который чуть не сожгли, а теперь будут прятать обгоревшие кварталы за красочными баннерами.

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