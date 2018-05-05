«Спасибо, Команда! Спасибо, Юрий Палыч». Реакция соцсетей на чемпионство «Локо»
В центральном матче 29-го тура РФПЛ «Локомотив» обыграл «Зенит» (1:0) и досрочно стал чемпионом страны. «Советский спорт» собрал реакцию социальных сетей на это событие.
Мы - чемпионы! Это что-то фантастическое, космическое, нереальное. Невероятно! Но мы это сделали! Вместе! От самого начала и до победного мгновения! Спасибо всем, кто был рядом и верил в нас! Осознание придёт позже. А пока просто давайте радоваться! Локомотив - чемпион🚂🏅🔥🙏 pic.twitter.com/NJ9hQeWFWW— Илья Геркус (@ilgerkus) 5 мая 2018 г.
«ЛОКОМОТИВ» – ЧЕМПИОН!!!— Руслан Абушкин (@abushkin) 5 мая 2018 г.
Спасибо, Команда!!! Спасибо, Юрий Палыч!!!
❤️💚🚂🏆
Кто чемпион? Локо — чемпион! Поздравляем ФК «Локомотив» с долгожданным чемпионством!🏆@fclokomotiv pic.twitter.com/Kr8jYKL9Zf— Сборная России (@TeamRussia) 5 мая 2018 г.
Локомотив - чемпион России по футболу! Болельщиков клуба с победой! Палыч - мужик!!!— Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 5 мая 2018 г.
Слезы счастья. Слезы победы. 14 лет спустя Локомотив снова чемпион России по футболу! Поздравляю!!! 💪🏻👏🏻🏆 pic.twitter.com/ClbauQtRm8— Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 5 мая 2018 г.
Футбольный Клуб Локомотив - Чемпион Страны!!!!!! Аааааааааааа!!!!!!!!!!!!! Ааааааааа!!!!!!!!!!!!!!— Tash Sarkisyan (@Tashevich) 5 мая 2018 г.
Локомотив чемпион! Как тебе такое, Илон Маск?!— Игорь Гамула (@GamulaOfficial) 5 мая 2018 г.
Чемпионы! Мечты сбываются! #СамыйЛучшийКоллектив!— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 5 мая 2018 г.
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/FV2hltnm3Y
"Локомотив" и Семина - с чемпионством!— Евгений Ловчев (@EvLovchev) 5 мая 2018 г.
Говорил об этом и, по правде, хотел, чтобы так было. Потому что приезжают иностранцы и начинают учить. Мол, вы тут ничего без нас не сможете. А Семин - смог: https://t.co/SOI1oeNEhH pic.twitter.com/dQVS4lIcHQ
Локомотив и всех его преданных болельщиков, которые до последнего верили в команду, с досрочным, таким долгожданным чемпионством!🏆— Виталий Мутко (@Vitaly_Mutko) 5 мая 2018 г.
Ps. И еще... От добра добра не ищут, не нужен вам ни Анчелотти, ни кто-либо другой, потому что у вас есть Семин, всеми любимый Палыч!!! #ЛокоЗенит pic.twitter.com/Nl95cGm8GX
Слезы Юрия Палыча в 70 лет это то, ради чего весь этот спорт и футбол существуют! Ради вот таких настоящий искренних эмоций! Поздравляю Локомотив! И особенно Юрия Палыча! Он нам пример того, как нужно любить футбол и свою работу! 👍👏👏👏— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 5 мая 2018 г.
Браво, @fclokomotiv!!!! Абсолютно заслуженно и по делу! Не без фарта, конечно, но без него чемпионство не берут! @fclokomotiv, вы МОЛОДЦЫ!!!!!👏🏻👏🏻👏🏻— Константин Генич (@GenichK) 5 мая 2018 г.
Фанаты обливаются шампанским! #Локомотив - Чемпион! pic.twitter.com/P4UJOo1JzI— Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 5 мая 2018 г.
Кто Чемпионы? Мы Чемпионы!— L'One Mars (@L_One_Mars) 5 мая 2018 г.
Вот за Денисова я очень рад. Получается я продал/отдал в Спартак и Локомотив двух будущих чемпионов страны Зобнин и Денисов 👏👏👏 как можно было с такими игроками вылететь не понимаю 😢😢😢 Ещё Ещенко был, но у него закончился контракт. Эх...— Орещук Роман (@papanin02) 5 мая 2018 г.
Чемпионыыыыыыыыыыы!!!!!!! 🏆— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 5 мая 2018 г.