V4x3 l 1525544573684

В центральном матче 29-го тура РФПЛ «Локомотив» обыграл «Зенит» (1:0) и досрочно стал чемпионом страны. «Советский спорт» собрал реакцию социальных сетей на это событие.

 

Поздравляю Локомотив!

Публикация от Василий Уткин (@realradioutkin)

 

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.