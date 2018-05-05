Мы - чемпионы! Это что-то фантастическое, космическое, нереальное. Невероятно! Но мы это сделали! Вместе! От самого начала и до победного мгновения! Спасибо всем, кто был рядом и верил в нас! Осознание придёт позже. А пока просто давайте радоваться! Локомотив - чемпион🚂🏅🔥🙏 pic.twitter.com/NJ9hQeWFWW