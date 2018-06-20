Онлайн дня: Роналду принес Португалии победу, Испания готовится к Ирану
18:59
Юрий Жирков
18:57
Юрий Газинский после тренировки.
18:50
Телекомментатор Дмитрий Губерниев – о победе сборной России над командой Египта (3:1) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу.
«Страна в хорошем смысле сошла с ума, очень бы хотелось в преддверии матча со сборной Уругвая постараться воодушевиться поддержкой всей страны. Всероссийская "пруха" не даст возможности ошибиться тем, кто хорошо готов, а наши футболисты, как мы видим, готовы. По уровню самоотдачи я понимаю, что футболисты могут очень многим дать фору, как и с точки зрения бойцовского характера, хотя раньше мы часто видели тотальное неверие в свои силы. Думаю, если мы выйдем, например, в четвертьфинал, в Сочи на радостях все пойдем и выпьем море».
18:46
После первого тайма Уругвай выигрывает у Саудовской Аравии со счетом 1:0. Гол на счету Луиса Суареса.
18:13
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев - о возможном сопернике сборной России в 1/8 финала ЧМ.
- Думаю, нам лучше играть с португальцами. У них один явный лидер, остальные игроки ему в классе уступают. Это более предсказуемая команда. С испанцами нам придется труднее – там и звезд больше и коллективная игра отлажена.
Другое дело, что от нас ничего не зависит, мы играем раньше свой матч с Уругваем, а португальцы и испанцы будут знать расклад в нашей группе. Поэтому мы лишены возможности выбирать и это хорошо. Как показывает опыт, кто начинал выбирать себе соперника, для того чемпионат складывался неудачно. Уверен, что Испания и Португалия не будут заниматься подсчетами, выбором соперника, а будут играть на результат.
18:00
Начинается матч Уругвая и Саудовской Аравии.
17:50
Новости с тренировки сборной России.
Жирков, Дзагоев и Акинфеев сразу пошли заниматься в зал. Сегодня восстановительная тренировка в зависимости от состояния каждого игрока.
17:40
Дзюба приветствует партнеров по команде. Скорее всего, они не виделись после прилёта.
17:32
В тренировке в общей группе не будет работать Жирков. В ближайшие дни он будет тренироваться по индивидуальной программе.— Сборная России (@TeamRussia) 20 июня 2018 г.
Продолжает восстановление после травмы Дзагоев - отмечается положительная динамика, позволяющая рассчитывать на его возвращение в общую группу до плей-офф. pic.twitter.com/k6a0MWWl4N
17:30
Стали известны стартовые составы сборных Уругвая и Саудовской Аравии на встречу второго тура группового этапа чемпионата мира-2018.
Уругвай: Муслера, Варела, Годин, Хименес, Касерес, К. Родригес, Санчес, Весино, Бентанкур, Кавани, Суарес.
Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Аль-Шахрани, О. Хавсави, Аль-Булаихи, Аль-Бурайк, Аль-Фарадж, Бахбир, Аль-Джассим, Отаиф, Аль-Досари, Аль-Муваллад.
17:05
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сделал прогноз на предстоящий матч чемпионата мира между Испанией и Ираном.
- Во-первых, у Ирана есть очень опытный тренер, за спиной у которого не один чемпионат мира. Безусловно, Испания есть Испания. Я бы сказал, что команда, собранная из не попавших на мундиаль игроков «красной фурии», решала бы серьезные задачи. Их потенциал невероятен. Поэтому я думаю, что подопечные Фернандо Йерро победят. Но я верю, что их соперники смогут создать им некоторые проблемы.
16:55
Португалия обыграла Марокко со счетом 1:0.
16:40
Роналду вышел на чистое второе место по голам за национальные сборные.
Роналду опередил венгра Ференца Пушкаша и теперь отстает только от Али Даеи, который забил за сборную Ирана 109 голов.
16:20
Защитник сборной Австралии Азиз Бехич – о предстоящем матче группового этапа чемпионата мира против Дании.
- Мы разочарованы тем, что не получили нужный результат в первом матче, но время прошло, мы проанализировали эту игру, тренер показывает нам, что он хочет от команды, сборная заметно прибавила с ним. Могу сказать, что мы хорошо подготовились к завтрашнему матчу, мы уверены в себе, это будет хорошей проверкой для нас. Если будем играть так, как готовились, то все будет хорошо, все ребята в нашей команде в хорошем настроении, у нас отличный боевой дух. Мы знаем, что надо засучить рукава и играть.
Закончился первый тайм. 1:0 в пользу Португалии.
15:26
Сборная России прилетела обратно на базу в Новогорске после матча с Египтом.
Футболистам дали дополнительное время для отдыха, из-за чего тренировку перенесли с утра на 18:00.
15:07
Четвертый гол Роналду на турнире. А кто-то сомневался что он забьет?
15:00
Итак, матч Португалия - Марокко начался. Будем сдедить за Роналду, как добросоветсный работники КГБ!
14:44
Продолжаем сыпать доказательствами, что Криштиану Роналду - лучший в мире. Не футболист, а просто лучший.
Радость, которой просто необходимо поделиться с миром!🙂#PORMAR #ЧМ2018 pic.twitter.com/ScMS9rNo1j— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 20 июня 2018 г.
14:29
Немного безумия в московском метро
Немного марокканского безумия #ЧМ2018 #португалиямарокко pic.twitter.com/hAhxMYdmZR— Епифан Епифанов (@SuperEpifan) 20 июня 2018 г.
14:15
Главные тренеры сборных Португалии и Марокко назвали стартовые составы команд на матч команд во втором туре группового этапа чемпионата мира в Москве.
Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рафаэл Геррейру, Жозе Фонте, Седрик Соареш, Жоау Моутинью, Жоау Мариу, Бернарду Силва, Вильям Карвалью, Криштиану Роналду, Гонсалу Гедеш.
Марокко: Мохамеди, Хакими, Да Кошта, Бенатия, Дирар, Зиеш, Эль-Ахмади, Бельханда, Буссуфа, Амрабат, Бутаиб.
13:58
Дзюба - это Халк
13:49
Что вас поразило на ЧМ-2018 больше всего? Нас то, как болельщики сборной Сенегала убирали за собой мусор после матча. Россиянам слабо повторить?
13:36
Кратко о том, что вас сегодня ждет.
13:20
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел из автобуса национальной команды, чтобы поприветствовать разрыдавшегося маленького поклонника. Футболист обнял и вытер слезы с щеки мальчика и сфотографировался с ним.
Разве Месси на такое способен? И сегодня португалец еще раз докажет свое превосходство!
Источник: https://fishki.net/2630003-krishtianu-ronaldu-zaderzhal-avtobus-svoej-komandy-chtoby-uspokoity-plachuwego-rebenka.html © Fishki.net
12:10
В сегодняшней программе игрового дня - три встречи:
15:00 Португалия - Марокко в Москве
18:00 Уругвай - Саудовская Аравия в Ростове-на-Дону
21:00 Испания - Иран сыграют в Казани
12:00
Добрый день!
Сегодня - седьмой день чемпионата мира по футболу.