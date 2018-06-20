18:59

Юрий Жирков

18:57

Юрий Газинский после тренировки.

18:50

Телекомментатор Дмитрий Губерниев – о победе сборной России над командой Египта (3:1) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу.

«Страна в хорошем смысле сошла с ума, очень бы хотелось в преддверии матча со сборной Уругвая постараться воодушевиться поддержкой всей страны. Всероссийская "пруха" не даст возможности ошибиться тем, кто хорошо готов, а наши футболисты, как мы видим, готовы. По уровню самоотдачи я понимаю, что футболисты могут очень многим дать фору, как и с точки зрения бойцовского характера, хотя раньше мы часто видели тотальное неверие в свои силы. Думаю, если мы выйдем, например, в четвертьфинал, в Сочи на радостях все пойдем и выпьем море».

18:46

После первого тайма Уругвай выигрывает у Саудовской Аравии со счетом 1:0. Гол на счету Луиса Суареса.

18:13

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев - о возможном сопернике сборной России в 1/8 финала ЧМ.

- Думаю, нам лучше играть с португальцами. У них один явный лидер, остальные игроки ему в классе уступают. Это более предсказуемая команда. С испанцами нам придется труднее – там и звезд больше и коллективная игра отлажена.

Другое дело, что от нас ничего не зависит, мы играем раньше свой матч с Уругваем, а португальцы и испанцы будут знать расклад в нашей группе. Поэтому мы лишены возможности выбирать и это хорошо. Как показывает опыт, кто начинал выбирать себе соперника, для того чемпионат складывался неудачно. Уверен, что Испания и Португалия не будут заниматься подсчетами, выбором соперника, а будут играть на результат.

18:00

Начинается матч Уругвая и Саудовской Аравии.

17:50

Новости с тренировки сборной России.

Жирков, Дзагоев и Акинфеев сразу пошли заниматься в зал. Сегодня восстановительная тренировка в зависимости от состояния каждого игрока.

17:40

Дзюба приветствует партнеров по команде. Скорее всего, они не виделись после прилёта.

17:32

В тренировке в общей группе не будет работать Жирков. В ближайшие дни он будет тренироваться по индивидуальной программе.

Продолжает восстановление после травмы Дзагоев - отмечается положительная динамика, позволяющая рассчитывать на его возвращение в общую группу до плей-офф. pic.twitter.com/k6a0MWWl4N — Сборная России (@TeamRussia) 20 июня 2018 г.

17:30

Стали известны стартовые составы сборных Уругвая и Саудовской Аравии на встречу второго тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Уругвай: Муслера, Варела, Годин, Хименес, Касерес, К. Родригес, Санчес, Весино, Бентанкур, Кавани, Суарес.

Саудовская Аравия: Аль-Овайс, Аль-Шахрани, О. Хавсави, Аль-Булаихи, Аль-Бурайк, Аль-Фарадж, Бахбир, Аль-Джассим, Отаиф, Аль-Досари, Аль-Муваллад.

17:05

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сделал прогноз на предстоящий матч чемпионата мира между Испанией и Ираном.

- Во-первых, у Ирана есть очень опытный тренер, за спиной у которого не один чемпионат мира. Безусловно, Испания есть Испания. Я бы сказал, что команда, собранная из не попавших на мундиаль игроков «красной фурии», решала бы серьезные задачи. Их потенциал невероятен. Поэтому я думаю, что подопечные Фернандо Йерро победят. Но я верю, что их соперники смогут создать им некоторые проблемы.

16:55

Португалия обыграла Марокко со счетом 1:0.

16:40

Роналду вышел на чистое второе место по голам за национальные сборные.

Роналду опередил венгра Ференца Пушкаша и теперь отстает только от Али Даеи, который забил за сборную Ирана 109 голов.

16:20

Защитник сборной Австралии Азиз Бехич – о предстоящем матче группового этапа чемпионата мира против Дании.

- Мы разочарованы тем, что не получили нужный результат в первом матче, но время прошло, мы проанализировали эту игру, тренер показывает нам, что он хочет от команды, сборная заметно прибавила с ним. Могу сказать, что мы хорошо подготовились к завтрашнему матчу, мы уверены в себе, это будет хорошей проверкой для нас. Если будем играть так, как готовились, то все будет хорошо, все ребята в нашей команде в хорошем настроении, у нас отличный боевой дух. Мы знаем, что надо засучить рукава и играть.

Закончился первый тайм. 1:0 в пользу Португалии.

15:26

Сборная России прилетела обратно на базу в Новогорске после матча с Египтом.

Футболистам дали дополнительное время для отдыха, из-за чего тренировку перенесли с утра на 18:00.

15:07

Четвертый гол Роналду на турнире. А кто-то сомневался что он забьет?

15:00

Итак, матч Португалия - Марокко начался. Будем сдедить за Роналду, как добросоветсный работники КГБ!

14:44

Продолжаем сыпать доказательствами, что Криштиану Роналду - лучший в мире. Не футболист, а просто лучший.

14:29

Немного безумия в московском метро

14:15

Главные тренеры сборных Португалии и Марокко назвали стартовые составы команд на матч команд во втором туре группового этапа чемпионата мира в Москве.

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Рафаэл Геррейру, Жозе Фонте, Седрик Соареш, Жоау Моутинью, Жоау Мариу, Бернарду Силва, Вильям Карвалью, Криштиану Роналду, Гонсалу Гедеш.

Марокко: Мохамеди, Хакими, Да Кошта, Бенатия, Дирар, Зиеш, Эль-Ахмади, Бельханда, Буссуфа, Амрабат, Бутаиб.

13:58

Дзюба - это Халк

Это реально круто 😂😂😂 Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 20 Июн 2018 в 2:01 PDT

13:49

Что вас поразило на ЧМ-2018 больше всего? Нас то, как болельщики сборной Сенегала убирали за собой мусор после матча. Россиянам слабо повторить?

13:36

Кратко о том, что вас сегодня ждет.

13:20

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел из автобуса национальной команды, чтобы поприветствовать разрыдавшегося маленького поклонника. Футболист обнял и вытер слезы с щеки мальчика и сфотографировался с ним.

Разве Месси на такое способен? И сегодня португалец еще раз докажет свое превосходство!





Источник: Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел из автобуса национальной команды, чтобы поприветствовать разрыдавшегося маленького поклонника. Футболист обнял и вытер слезы с щеки мальчика и сфотографировался с ним.Источник: https://fishki.net/2630003-krishtianu-ronaldu-zaderzhal-avtobus-svoej-komandy-chtoby-uspokoity-plachuwego-rebenka.html © Fishki.net

12:10

В сегодняшней программе игрового дня - три встречи:

15:00 Португалия - Марокко в Москве

18:00 Уругвай - Саудовская Аравия в Ростове-на-Дону

21:00 Испания - Иран сыграют в Казани

12:00

Добрый день!

Сегодня - седьмой день чемпионата мира по футболу.