Оскар Рамирес: Не хотелось бы конфликтов с Неймаром на поле

– Тите уже сказал, что его состав не изменится по сравнению с первой встречей. Вы можете сделать то же самое?

– У нас тоже состав сохранится. Мы играли хорошо, поэтому ничего менять не будем.

– Когда Неймар играл в Испании, он часто симулировал. То же самое он делал на чемпионате мира. Что вы скажете своим игрокам по этому поводу?

– Да, это особенный игрок. Но у нас есть план, как ему противодействовать. Мне не хотелось бы конфликтов на поле. Мои игроки точно знают, как себя вести на поле.

– Вы играли на чемпионатах мира против Бразилии и Швеции, шведы ту вашу победу никогда не забудут. Какой свой опыт игрока вы можете использовать сейчас?

– У нас тогда в группе тоже были две европейские команды – в этом параллель. У нас сейчас не получилось выиграть первый матч, немного перестроимся к Бразилии. Постараемся всех удивить. А в третьем попытаемся выйти из группы.

– Вы уже знаете стартовый состав Бразилии. Как вы будете им противостоять?

– Бразилия – команда, которую тренер Тите очень сбалансировал. У них есть Виллиан, Неймар, Коутинью – индивидуально сильные исполнители, у них есть свобода. Но и у нас есть такие, в том числе на флангах. Тите нравится надежная игра, против Швейцарии они так и сыграли. Мы в хорошем состоянии, мы способны отзащищаться против Бразилии.

Иногда мы вредим сами себе, но сейчас я чувствую: все в команде спокойно, ребята хорошо общаются между собой. Если возникнет проблема, я в любой момент вмешаюсь. Но сейчас нет для этого повода.

– Недавно Брайан Руис говорил, что нужно искать возможности, выходить из группы. Вас устроила бы ничья с Бразилией?

– Я прекрасно понимаю потенциал Бразилии. Нам хотелось бы выиграть, сыграть на победу. Понятно, что будет сложно: со стандартами и во многих других моментах. Но мы постараемся найти свои шансы, в том числе в контратаках. Я предпочту искать варианты для победы.

– Когда вы пропустили от Сербии, команда бросилась в атаку, но не смогла создать стопроцентных моментов.

– Мы сыграли консервативно, сдержанно. Хотя могли быть более агрессивными. Сербия использовала стандарт, мы – не смогли, даже усилив атаку. Против Бразилии мы постараемся лучше комбинировать, взаимодействовать в центре поля и в обороне, чаще играть через те зоны, где у нас самих есть сильные исполнители.

– ФИФА использует систему VAR – для небольших стран она была бы недоступна в других условиях. Как вы к этому относитесь?

– В использовании VAR есть и полезные моменты, но некоторые паузы убивают игру, замедляют. Посмотрим, как это будет работать дальше.

Брайан Руис: Нам нужно забить бразильцам первыми

– Мы мотивированы играть против такой команды как Бразилия на чемпионате мира, –подчеркнул капитан костариканцев Брайан Руис. – У обеих команд есть возможность выйти из группы. Будет интенсивный матч, мы будем пользоваться нашими сильными сторонами, создавать возможности для гола. Мы не должны проигрывать, чтобы не терять надежду на плей-офф.

– На что надеется сборная Коста-Рики в игре с Бразилией? Что нужно изменить после поражения?

– Слово «надежда» – не то, которое я бы использовал. Это гораздо более важный матч. Да, мы проиграли сербам, но нам просто нужно забить первыми, не рисковать. У нас были возможности в матче с сербами. Мы хорошо сыграем тактически, мы в этом уверены.

Мы уважаем Бразилию как хорошего соперника. Мы всегда стремились показать хорошую игру, выиграть. Может произойти, что угодно. Мы играли с ними дважды, но не выигрывали. Помните, в 1990-м мы проиграли, но игра была отличная! То же самое можно сказать и про игру в 2002-м. Это будет третья игра, поэтому у нас будет отличная мотивация.

– Как вам петербургские белые ночи?

– Странно, но здорово столкнуться с таким опытом. В 22-23:30 приходится задергивать занавески, потому что спать не получается. Это интересно!

– Как оцениваете шансы на плей-офф?

– Конечно, возможностей стало меньше после поражения от Сербии. Поэтому завтрашний матч нам нужно выигрывать. И математически, и с точки зрения надежды все еще возможно выйти в плей-офф.