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12:30

Фанат из России извинился перед немецкой журналисткой за поцелуй в прямом эфире.

12:15

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Праздник непослушания. Эссе Игоря Порошина о смысле чемпионата мира в России

Каждый четвертый житель России считает, что национальная команда дойдет до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

Таковы итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который был проведен после матча группового этапа Россия – Египет (3:1).

При этом до начала чемпионата мира этот показатель составлял 14 процентов. Еще 16 процентов ждут выхода в полуфинал, девять процентов полагают, что команда попадет в финал. В возможность завоевать чемпионский титул верят 14 процентов (против 11 процентов до начала чемпионата).

12:00

ВИДЕО ДНЯ: Аргентинские фанаты избили болельщика сборной Хорватии.

11:35

В тренировочном процессе все без изменений.

11:30

Что смотреть сегодня? Видеоанонс дня: 22 июня.

11:15

Начинается тренировка сборной России.

11:00

Всем привет! Сегодня девятый день чемпионата мира в России.

Расписание дня (время московское):

15:00. Бразилия – Коста-Рика

18:00. Нигерия – Исландия

21:00. Сербия – Швейцария

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