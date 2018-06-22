Хроника девятого дня чемпионата мира по футболу в России.

12:30

Фанат из России извинился перед немецкой журналисткой за поцелуй в прямом эфире.

A DW reporter was sexually harassed while covering the #WorldCup. @JULIETHCGT was kissed, groped by a man while reporting from Moscow.



The incident can be seen here (00:13).



Sexual harassment is not okay. It needs to stop. In football, and elsewhere.pic.twitter.com/O0S1a1F4Es — DW Sports (@dw_sports) 20 июня 2018 г.

12:15

Каждый четвертый житель России считает, что национальная команда дойдет до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

Таковы итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который был проведен после матча группового этапа Россия – Египет (3:1).

При этом до начала чемпионата мира этот показатель составлял 14 процентов. Еще 16 процентов ждут выхода в полуфинал, девять процентов полагают, что команда попадет в финал. В возможность завоевать чемпионский титул верят 14 процентов (против 11 процентов до начала чемпионата).

12:00

ВИДЕО ДНЯ: Аргентинские фанаты избили болельщика сборной Хорватии.

11:35

В тренировочном процессе все без изменений.

Юрий Жирков и Алан Дзагоев тренируются отдельно от общей группы pic.twitter.com/Is4s134Ljs — Сборная России (@TeamRussia) 22 июня 2018 г.

11:30

Что смотреть сегодня? Видеоанонс дня: 22 июня.

11:15

Начинается тренировка сборной России.

11:00

Всем привет! Сегодня девятый день чемпионата мира в России.

Расписание дня (время московское):

15:00. Бразилия – Коста-Рика

18:00. Нигерия – Исландия

21:00. Сербия – Швейцария