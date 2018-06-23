Забив по голу в ворота Сербии, два этнических албанца праздновали одинаково - двумя руками сложив орла, символ свободы Албании. Теперь это обсуждает весь мир.

Вообще удивленная реакция несколько странна. Понятное дело, что каждый волен как угодно относиться к балканскому конфликту, считать кого-то правым, а кого-то - нет. Признавать или не признавать Косово страной (и Джака, и Шакири - выходцы именно оттуда). Все это вопрос вашего личного выбора. Что не отменяет понимания того, что произошло, и что обязательно еще произойдет.

На подобный “казус” уже напоролась УЕФА, отправив Албанию и Сербию в одну отборочную группу. Все помнят, что тогда произошло - на стадион в Белграде прилетел дрон с флагом Албании, началась заваруха, в итоге сербов наказали за необеспечение порядка. Что подобное случится обязательно - не стоило сомневаться. Тут, как говорится, не институт благородных девиц, все все прекрасно понимают.

Как только стало известно, что на ЧМ-2018 Швейцария и Сербия сыграют в одной группе, в тот же самый день с абсолютной уверенностью можно было сказать, что албанская тема обязательно всплывет. Скорее в Лондоне наступит годовая засуха, чем российские болельщики (а особенно - фанаты) откажутся от совместного с “братушками” распевания речевки о принадлежности Косово к Сербии. Как будут реагировать швейцарцы, чуть ли не треть состава которых составляют албанцы из Косово и Македонии - тоже, естественно, было понятно.

Вот они и отреагировали.

Джердан Шакири вышел на этот матч в бутсах с элементами флагов на пятках. На левой швейцарский, на правой косовский. Забил с левой, а вот получал от грубо играющих сербов по правой. Бессмысленно определять, кто кого провоцировал больше, сербы отнюдь не застенчивые гимназистки, и своим упрямым скандированием могут вывести из себя кого угодно.

Политический подтекст соединился с огненностью матча (пока самого напряженного на ЧМ-2018), вот огонь и полыхнул.

Итог - сербы плачутся, жалуются на Шакири, говорят о несправедливости. Албания и Косово торжествуют так, будто выиграли чемпионат мира. ФИФА пока в задумчивости, но наверняка выступит с заявлением. Дисквалифицировать тут не за что, но попросить швейцарцев напомнить игрокам, что политике не место в чаше стадиона - самое время.

Что уж совершенно удивительно, - “doppeladler”, тот самый албанский орел был показан вчера в Калининграде и Штефаном Лихштайнером, капитаном сборной, у которого никаких албанских корней нет.

Швейцарская пресса, мягко говоря, не в восторге от поведения Шакири и партнеров по команде.

“Tagesanzeiger”: Ненужная жестикуляция после попаданий в цель. Джака следует проверить на зашкаливающие гормоны. Действие, конечно, не было умным. Швейцарцы должны понимать, какие дискуссии опять начнутся.

“Neue Zürcher Zeitung”: Джака и Шакири провоцируют сербских зрителей своими торжественными празднованиями, подпитывая дискуссию, которая, как считается, закончилась или, по крайней мере, смягчена. В игре ногами они хороши, как всегда. Но их политическая чувствительность и социальная осведомленность недостаточно развиты.

“Aargauer Zeitung”: тВеликая победа Швейцарии, но дискуссия вращается вокруг двуглавого орла. Какой бы вердикт ни был, одно из того, что должны были знать Джака и Шакири: своими жестами, пусть они и были обращены к родине, они снова разжигают дискуссию об идентичности.

“Blick”: После победы 2:1 над Сербией, Кубок мира для нас будет турниром без границ, но двуглавое ликование Джака и Шакири не нужно и глупо. Здорово, что они играли с горячим сердцем, но даже в ликовании надо сохранять голову холодной. Это является очень большим недостатком чудесного волнительного вечера.

Перечитывать сербскую прессу совершенно нет смысла. Как и албанскую. Они ненавидят друг друга, и что там может быть написано - совершенно понятно. А вот реакция президента Сербии Александра Вучича - это уже серьезно.

Он подчеркнул, что гордится гражданами Сербии, которые были едины и достойны, переживая поражение в матче против Швейцарии, никого не оскорбляли, не проявляли ненависти и не разговаривали с теми, кто ненавидит нас.

“Я горжусь нашими гражданами, потому что наша нация была объединена, в грусти прошлой ночью, и я думаю, что мы почти никогда не были более грустными. Но мы никого не оскорбляли, и нам было грустно, потому что мы любим нашу страну, а не потому, что ненавидим кого-то еще. Это говорит об их и нашем размере” - сказал Вучич.

Вряд ли Джака и Шакири удостоятся такого же общественного порицания, как немцы Озил и Гюндоган, но позитива эта история не прибавляет ни им самим, ни чемпионату мира. И, скорее всего, официальная реакция еще последует.