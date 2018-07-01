Очередной день чемпионата мира по футболу — в онлайне «Советского спорта».

11:30

Артем Дзюба, Денис Черышев и Игорь Акинфеев – игроки, которые могут стать ключевыми фигурами сборной России в матче с Испанией. «Советский спорт» в разборе соперника докладывает, что к чему. ЧИТАТЬ

11:20

Кстати, встречу обслужит голландский рефери Бьорн Куйперс. Помогать ему будут судьи на линиях Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстр, четвертый арбитр – француз Клеман Тюрпен.

11:15

Форма нашей команды на матч.

11:00

Доброго дня, уважаемые читатели «Советского спорта»! Сегодня важнейший день в истории российского футбола: Россия сыграет в 1/8 финала домашнего чемпионата мира против сборной Испании. Сегодня пройдет еще один матч: Хорватия встретится с Данией.

Расписание дня (время – мск):

17:00. Москва («Лужники»). Испания – Россия

21:00. Нижний Новгород. Хорватия – Дания