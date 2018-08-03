В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте со вчерашнего вечера.

В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте со вчерашнего вечера.

Полиция наконец-то добралась до Федора Смолова. По неофициальной информации защитники правопорядка пообщались с футболистом «Краснодара» по поводу произошедшего с его автомобилем на улице Ставропольская в 1:30 ночи со вторника на среду. Игрок якобы признался, что за рулем транспортного средства в момент аварии находился именно он. Если так, то за бегство с места аварии наказание предусмотрено статьей 12.27 КоАП РФ в виде лишения прав на вождение транспортного средства на срок 1-1,5 лет или административный арест на 15 суток.

Кстати, о Смолове. Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус у себя в твиттере намекнул, что клуб еще планирует подписать новобранца в группу атаки – пообещал болельщикам огненный трансфер. Мы же все помним, что еще по ходу чемпионата мира ходили слухи о возможном переходе в стан железнодорожников форварда «Краснодара»? Мы подобрали еще несколько вариантов для усиления атаки «Локо».

Друзья, работа по усилению не закончилась. Мы очень хотим получить ещё одного игрока атаки. В настоящее время есть очень хорошие и просто 🔥варианты. Спортивный департамент работает работает круглосуточно и итоги этой работы вы уже видите🚂😊👍🏼 немножечко терпения - всё будет! pic.twitter.com/nqNSlZ3DQz — Илья Геркус (@ilgerkus) August 2, 2018

Не успели мы написать о варианте Квинси Промеса с римской «Ромой», как спрос на него возрос и в Англии. На этот раз голландским бомбардиром «Спартака» заинтересовались в «Лестере». «Лисы» видят его в своей команде. Там он может сыграть, как на позиции перебравшегося в «Манчестер Сити» Мареза, так и на месте ушедшего в аренду экс-игрока ЦСКА Ахмеда Мусы.

В ЦСКА, недавно подписавшем Эрнандеса, тоже продолжают искать усиления. Правда, клубу надо усиливать центр поля, а информация появляется о нападающих. В Испании пишут, что сейчас в Берлине на медосмотре для московского ЦСКА находится ганский форвард швейцарского «Цюриха» Рафаэль Двамена. Трансфер оценивается в 6 млн евро. За свою карьеру в «Цюрихе» игрок провел на поле 56 матчей, забил 25 голов и отдал 18 результативных передач.

В ЦСКА есть не только пополнение, но и потеря. Автор единственного гола в этом сезоне, победного мяча в Суперкубке в дополнительное время, молодой Хетаг Хосонов, выбыл минимум на месяц из-за травмы. Игрок получил травму пятой плюсневой кости правой стопы и уже перенес операцию.

Кстати о травмах… Мы не верим в мистику, но все же: Абель Эрнандес, травмы которого так боятся в ЦСКА, что даже включили в контракт пункт о возможности разорвать соглашение досрочно в случае повреждения, выбрал в ЦСКА номер 11, который раньше принадлежал чилийцу Марку Гонсалесу. Игрок в свое время запомнился не своими свершениями на поле, а травмами, которые так и не дали ему раскрыть свой талант.

Накануне прошли вторые матчи очередного квалификационного раунда Лиги Европы. «Уфа» в концовке забила гол в ворота словенского «Домжале», сыграв вничью 1:1. Гол на поле соперника позволил уфимцам пройти дальше. Следующий матч российский клуб проведет с командой из Люксембурга под названием «Прогресс».

Еще один «российский» успех – победа голландского «Витесса», который тренирует Леонид Слуцкий, над румынским «Виторулом». Так уж получилось, что в следующем раунде Леонид Викторович встретится со швейцарским «Базелем», который вылетел из Лиги чемпионов, а в случае успеха попадал бы на московский «Спартак».

Узнал имя своего соперника вступающий в борьбу со следующего раунда питерский «Зенит». Сине-бело-голубым предстоит недалекий в вояж в Минск. Местное «Динамо» с крупным счетом обыграло словацкий ДАК.

И нефутбольная новость: UFC опубликовала обновленный рейтинг бойцов. Несмотря на отсутствие боев на протяжении двух лет ирландец Конор Макгрегор поднялся на первую строчку в легкой категории, где непобежденным остается Хабиб Нурмагомедов. По всей видимости, это делается с одной целью – свести российского и ирландского бойца на ринге. Ждем не дождемся!