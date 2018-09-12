Главное событие вчерашнего дня – матч молодежной сборной России по футболу против Сербии в отборочной группе Евро-2019. От этой встречи с лидерами турнирной таблицы во многом зависело, сможем ли мы побороться за прямое попадание в финальную стадию, или нет. В запасе на эту встречу остались лучший бомбардир чемпионата на данный момент Федор Чалов и вратарь-рекордсмен из «Спартака» Александр Максименко. В сборную вообще не попали Ильзат Ахметов из ЦСКА и Дмитрий Скопинцев из «Ростова». Как следствие – поражение от сербов со счетом 1:2. Теперь мы вообще можем не поехать на Евро-2019 и, следовательно, вновь лишиться шанса попасть на Олимпийские игры.

Продолжается «Санта-Барбара» с переходом Джона Терри в московский «Спартак». Одни источники утверждают, что этот трансфер не состоится с вероятностью 99%, а итало-казахский агент Марко Трабукки, в компании с которым и был замечен Терри во время медицинского осмотра в итальянской клинике, заверяет, что вероятность перехода англичанина, которая еще накануне составляла 10% теперь поднялась до 50%. Интересно только, где можно увидеть эту шкалу, по которой все с такой точностью определяют состояние дел с трансфером легенды английского футбола.

Накануне удивил Массимо Каррера, согласившийся дать интервью итальянским СМИ. В одном из ответов он сказал, что с радостью принял бы предложение возглавить свой любимый клуб – «Аталанту» из Бергамо – просто не смог бы отказаться. В России настолько криво перевели слова тренера «Спартака», что пресс-службе красно-белых даже пришлось выступать с пояснениями к словам тренера и правильным переводом сказанного.

Кстати, вскоре Массимо и сам сможет делать такие заявления – у главного тренера «Спартака» в ближайшее время появится собственный сайт. Вопрос только, зачем все это нужно, когда тренды наоборот уже давно уводят всех в социальные сети.

Ходят слухи, что полузащитник «Зенита» Леандро Паредес станет игроком «Милана» в зимнее трансферное окно. Отмечается, что спортивный директор «Милана» Леонардо и директор стратегического развития клуба Паоло Мальдини провели успешные переговоры с представителями самого дорогого футболиста «Зенита». Якобы Паредес согласился присоединиться к «Милану». Уже в январе футболист может покинуть «Зенит». Петербургский клуб хочет получить за хавбека около 30-35 млн евро.

«Зенит» и «Милан» – это хорошо. Но в России есть футболисты, которыми интересуется великий «Манчестер Юнайтед». Вы не поверите, но они играют в первой лиге – в московском клубе «Чертаново», который только в прошлом сезоне добился повышения в классе и делает ставку на собственных воспитанников. «Красные дьяволы» якобы интересуются сразу четырьмя футболистами. Один из них даже должен отправиться на вторую подряд стажировку в декабре.

Интервью разродился Роман Широков. Спортивный директор «Динамо» избрал популярный ныне формат общения – беседа с представителями нескольких спортивных СМИ. Он много рассказывал про переход Ташаева в «Спартак» и другие внутренние дела «Динамо», а также поделился теорией, что во многом, благодаря его вкладу, «Спартак» стал чемпионом в позапрошлом сезоне.

До Лиги чемпионов остается совсем немного, а ЦСКА до сих пор не знает, где будет играть. Хотят в «Лужниках». Если так, то через две недели сразу 78 тысяч человек смогут посмотреть игру против «Реала». Мы вспомнили, что последний свой еврокубковый матч на главном стадионе страны ЦСКА проводил как раз против «Реала». Тогда трибуны вместили 70 тысяч болельщиков. Кроме того, мы вспомнили, как вообще обстояли дела с посещаемостью игр ЦСКА в «Лужниках». Пока мы все это делали, комиссия УЕФА закончила работу на стадионе и вскоре должна дать добро на проведение там матчей Лиги чемпионов.