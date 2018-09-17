В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в отечественном спорте накануне.

Главное событие выходных – очередной тур в российской премьер-лиге. В центральном матче воскресенья московский «Спартак» на своем после принимал сменивший тренера «Ахмат». Интересно, что перестановки произошли не только на посту главного тренера – в стан грозненского клуба приехал бывший тренер-тактик «Спартака» Пилипчук, досконально знающий игру и возможности каждого футболиста. Стоит ли удивляться, что именно тактически «Ахмат» на чужом поле оказался сильнее соперника и вырвал победу в концовке встречи, когда подопечные Массимо Карреры даже навал организовать по-человечески не смогли – 2:1 в пользу чеченского клуба.

Уже в четверг «Спартаку» предстоит стартовать в Лиге Европы – выездным матчем с «Рапидом», который накануне тоже проводил матч чемпионата Австрии и тоже проиграл – «Аустрии». К слову, соперник «Спартака» также не смог справиться с противником на собственном поле.

После поражения «Спартака», занимавшего второе место, «Зенит» упрочил лидерство, оторвавшись от красно-белых уже на пять очков. В воскресенье сине-бело-голубые вполне предсказуемо были сильнее «Оренбурга». Голкипер новичка премьер-лиги Фролов, которого до этого считали чуть и не лучшим в текущем чемпионате, пропустил курьезный гол.

Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио на 71-й минуте матча с «Оренбургом» вышел на поле вместо Леандро Паредеса. 32-летний итальянец провел первый матч в чемпионате России. Маркизио присоединился к «Зениту» в прошлую субботу, а на следующий день был представлен в качестве игрока команды перед товарищеским матчем с «Кайратом».

Победил своего соперника по чемпионату и другой конкурент «Спартака» за места в Лиге чемпионов – «Краснодар». Еще один наш участник Лиги Европы на своем поле уничтожил бедствующий махачкалинский «Анжи» со счетом 4:0. Один из самых красивых голов текущего сезона забил Павел Мамаев – рабоной.

ЦСКА играл в субботу, тоже выиграл, но из-за травм потерял двух футболистов. В Москве было проведено медицинское обследование Абеля Эрнандеса и Хердура Магнуссона. Пронесло. У обоих выявлены повреждения мягких тканей бедра – ничего серьезного, но Эрнандес и Магнуссон не полетят в Чехию на матч Лиги чемпионов против «Виктории Пльзень», который состоится 19 сентября, и будут работать под наблюдением армейских физиотерапевтов.

Приятные для российского болельщика новости приходят из Европы. Футболисты голландского «Витесса», который тренирует отечественный специалист Леонид Слуцкий, переиграли «Зволле» в гостевом матче пятого тура чемпионата Голландии со счетом 2:0. После этой игры «Виттесс» набрал восемь очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата.

Под конец – светская новость - Олимпийская чемпионка-2018 фигуристка Алина Загитова встретилась с футболистом «Локомотива» Федором Смоловым. 16-летняя Загитова отметила в своей истории в Instagram, что «рада была познакомиться» с нападающим «Локомотива». Хотя на самом деле все должно было происходить наоборот. Судя по фото, встреча проходила на каком-то вечернем мероприятии.