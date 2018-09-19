Главное событие вторника – старт Лиги чемпионов, которого в этом сезоне мы ждали слишком долго. Перед турниром мы позволили себе пофантазировать, даже проверили, сколько можно выиграть, если поставить на победу «Локомотива» или ЦСКА.

То ли сглазили, то ли это и правда уровень нынешнего «Локо»… Команда Юрия Семина в первом для себя матче группового этапа Лиги чемпионов за 14 лет с разгромным счетом уступила турецкому «Галатасараю». С первых минут матча складывалось такое впечатление, что футболисты проиграли еще в раздевалке – перегорели до матча.

Сегодня ЦСКА проведет свою встречу с «Викторией» из Пльзени, а уже в четверг в бой вступят московский «Спартак», «Краснодар» и «Зенит» в Лиге Европы. Мы прикинули, чего можно ждать от наших клубов.

«Спартаку», правда, сейчас не до Лиги Европы – всем красно-белым миром тушат пожар, который разжег актер Дмитрий Назаров, опубликовавший свой традиционный стих по итогам матча красно-белого клуба. Стих расхватали себе в ленты многочисленные паблики, в одном из которых произведение с жесткой критикой главного тренера лайкнули Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Уже утром капитану «Спартака» пришлось писать огромный текст с оправданиями…

Это только подлило масло в огонь. В сети тут же появилась петиция с требованиями подвергнуть каким-либо санкциям футболистов, якобы раскачивающих красно-белую лодку изнутри. Она быстро собрала много подписей.

Как вы думаете, что произошло дальше? Нет, в сети не появились фотографии Глушакова и Карреры, смеющихся над идиотской ситуаций перед тренировкой… «Спартак» пошел на поводу у фанатов, не разобравшихся в ситуации. Массимо Каррера отстранил от работы с основным составом Дениса Глушакова и Андрея Ещенко. По неофициальной информации Глушакова и вовсе лишили капитанской повязки. Единственный выигравший в этой ситуации – Назаров. Если предыдущие его видео не собирали и 30 тысяч просмотров, то этот ролик посмотрели уже 150 тысяч раз.

Отрицать произошедшее не стал даже Денис, который на просьбы прокомментировать, что происходит в команде, ответил коротко и лаконично: «Это цирк». Теперь не понятно, полетят ли игроки на матч против «Рапида» в Вену. Да и сама ситуация, когда в топ-клубе может разгореться такой скандал из-за пары неосмотрительных лайках, говорит о проблемах внутри коллектива.

Самая удивительная новость вчерашнего дня: от Алана Дзагоева ушла жена. Тоже пропустили эту историю? Не удивительно. Дело в том, что ее раскручивает «Экспресс Газета». Тоже думали, что это «желтое» издание уже не существует? А оно работает и на него даже ссылаются вполне себе уважаемые спортивные СМИ. Да и как не сослаться, когда газета приводит слова отца Алана Дзагоева, косвенно подтверждающие слух? Хотите еще раз удивиться? Алан Дзагоев с супругой Заремой опровергли эту информацию. Опровержение появилось на… официальном сайте Дзагоева! Мало кто знал о его существовании до этого… Если этой истории и правда не было, ее стоило бы придумать, хотя бы, чтобы раскрутить сайт Дзагоева.