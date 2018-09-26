В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самом интересном, что произошло в спорте за последние 12 часов.

Главное случилось в «Монако»: Александр Головин впервые вышел в стартовом составе монегасков и впервые же провел весь матч. Матч вышел так себе («Монако» проиграл «Анже» 0:1), но оказалось, что попутно Головин еще и впервые в «Монако» оказался лучшим в составе обеих команд. Приятно, конечно, но хотеось бы, чтобы и остальные игроки тоже выходили на поле в футбол играть, а не любоваться финтами россиянина.

Другие европейские новости. Соперник «Локомотива» по Лиге Европы «Шальке 04» продолжает работать живым доказательством того, что в команде Семина не все так плохо – бывает и намного хуже. «Шальке» с начала сезона в бундеслиге проиграл уже пятый матч подряд и опустился на 18-е место. По сравнению с такими результатами кризис в «Локо» – это не кризис вовсе, а так, мелкая неприятность.

А правильному отношению к неудачам нас продолжает учить неповторимый Жозе Моуринью. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» умудрился проиграть «Дерби Каунти» в третьем раунде Кубка лиги. И что, вы думаете «Единственный» стал посыпать голову пеплом и каяться в тренерских ошибках? Нет, разумеется. Моуринью все объяснил доходчиво: «Кубок лиги нас больше не волнует. Это второстепенный турнир». Коротко и ясно. Учитесь!

Есть хороший шанс, что учеников у Моуринью в России скоро прибавится: сегодня клубы нашей премьер-лиги начинают играть в нашем Кубке. Для «Спартака» и Карреры матч в Новороссийске против местного «Черноморца» мог бы стать отличным шансом прервать полосу неудач и скандалов. Но итальянский тренер решительно дал понять, что кубковый матч для него – не главное: в Москве остались сразу пять игроков основного состава во главе с Зобниным и Джикией. Правда, наверняка сыграют Комбаров и Ананидзе, и это должно утешить болельщиков. Но если не утешит, то Каррера уже знает, как надо комментировать такие поражения – строго по рецепту тренера «Манчестер Юнайтед".

Спартаковские болельщики, впрочем, вчера вечером больше обсуждали не матч Кубка, а очередное перетряхивание календаря чемпионата. Вчера –внезапно! – выяснилось, что стадион красноярского «Енисея» не соответствует нормам Лиги, и сыграть на нем 7 октября матч 10-го тура «Енисей» – «Спартак» никак невозможно. В связи с чем РПЛ приняла решение поменять матчи кругами, чтобы осенью «Спартак» играл дома, а весной… Ну, до весны еще далеко. Около тысячи спартаковских фанатов, уже купивших недешевые билеты в Красноярск, как оказалось, потратили свои деньги впустую. И компенсировать им никто ничего не собирается. Руководство Лиги на пресс-конференции заявило с обескураживающей прямотой: «Болельщики покупают билеты на свой страх и риск», а в соцсетях еще и пояснило, что покупать авиабилеты заранее – это не тру, Лига только за 10 дней до матча может точно сказать, где и когда он будет. Красно-белый клуб болельщикам выразил сочувствие, но денег не дал, и вообще – настойчиво намекнул, что в Сибирь летать неохота.

Впрочем, в Москве есть клубы, которые о своих фанатах заботятся так, что остальным только мечтать. Самым горячим матчем в Кубке сегодня обещает быть игра «Торпедо» – «Динамо»: команды не встречались с 2012 года, а тогда фанаты устроили такое файер-шоу, переходящее в общую драку, что матч так и не был доигран. Учитывая ажиотаж, клубы проявили креативность: «Торпедо» просто закрыло Восточную трибуну, сославшись на внезапную аварийность, а «Динамо» просто сделало так, что болельщикам билеты купить был практически нереально. И то верно – от болельщиков одни неприятности, без них стадионы целее будут.

Другие новости коротко:

- Константин Кинчев пришел в гости к Дудю и сказал, что Дзюба это круто, а из-за Смолова мы проиграли чемпионат мира (хочется сказать «Мы вместе!», но мы не будем)

- ФИФА родило новую гениальную идею: хотят проводить послематчевые серии пенальти уже в матчах группового этапа чемпионата мира (если они проведут два ЧМ подряд, не меняя регламент, мы откроем редакционную бутылку Moёt)

- дорогого новичка «Локомотива» Хеведеса (после попадания которого в состав команда пропустила 8 мячей в двух матчах) включили в списко худших игроков сезона

- тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оббъяснил, почему ни он, ни Криштиану Роналду не приехали на церемонию вручения призов ФИФА, после того, как узнали, что проиграли в голосовании. Оказывается, у них в «Ювентусе» просто напряженный график, им часто приходится в футбол играть (в этом месте приехавшие на церемонию представители «Реала», «Барселоны», ПСЖ и «Ливерпуля» делают фейспалм)