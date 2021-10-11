VAR подарил Франции титул в Лиге наций, победный гол Месси в отборе, Валиева бьет рекорды

ИСПАНЦЫ НАЗВАЛИ СУДЬЮ ВОРОМ

Сборная Франции выиграла Лигу наций, одержав в финале волевую победу над Испанией – 2:1 и стала первой командой, завоевавшей титулы чемпиона мира, Евро и ЛН. Счет был открыт на 64-й минуте Оярсабалем, но уже две минуты спустя Бензема забил роскошный гол обводящим ударом в девятку. «Реал» в своих комментариях даже призвал отдать «Золотой мяч» своему форварду, который выиграл 26-й трофей в карьере. Победу трехцветным принес из явного положения вне игры. Нападающий «ПСЖ» находился впереди защитника на полкорпуса в момент паса. Мяч по пути слегка задел игрока испанской сборной, но это не отменяет того факта, что Килиан получил преимущество из-за офсайда во время передачи.

Испанцы назвали арбитра вором, а судейский скандал испортил хороший матч, который разделился на до и после забитого гола. При счете 0:0 шла упорная, но мало интересная игра. А потом обе команды выдали настоящий спектакль. Молодая испанская сборная ни в чем не уступала именитому сопернику.

В матче за третье место Италия взяла верх над Бельгией – 2:1. Голы у хозяев на счету Бареллы и Берарди (с пенальти), у бельгийцев в концовке один мяч отквитал Де Кетеларе.

БРАЗИЛИЯ ПОТЕРЯЛА ПЕРВЫЕ ОЧКИ В ОТБОРЕ К ЧМ-2022

В квалификации ЧМ-2022 первые очки потеряла Бразилия, сыграв в гостях вничью 0:0 с Колумбией. До этого Селесао выиграли девять игр и уверенно возглавляют таблицу с 28 очками. Колумбийцы на пятой строчке – 15 очков. На второй прочно обосновались аргентинцы (22), разгромившие дома Уругвай – 3:0. Месси, отыгравший полный матч, открыл счет на 38-й минуте. В конце первого тайма Де Пауль забил второй мяч, а Мартинес оформил крупную победу хозяев после перерыва.

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси забил уже шестой мяч в отборе и делит по этому показателю второе место вместе с одноклубником – бразильцем Неймаром, который выдал не самый лучший матч с Колумбией, сделав 15 неточных передач. Лидирует в споре бомбардиров с 8 голами форвард сборной Боливии Марсело Морено.