VAR подарил Франции титул в Лиге наций, победный гол Месси в отборе, Валиева бьет рекорды

ИСПАНЦЫ НАЗВАЛИ СУДЬЮ ВОРОМ
Сборная Франции выиграла Лигу наций, одержав в финале волевую победу над Испанией – 2:1 и стала первой командой, завоевавшей титулы чемпиона мира, Евро и ЛН. Счет был открыт на 64-й минуте Оярсабалем, но уже две минуты спустя Бензема забил роскошный гол обводящим ударом в девятку. «Реал» в своих комментариях даже призвал отдать «Золотой мяч» своему форварду, который выиграл 26-й трофей в карьере. Победу трехцветным принес из явного положения вне игры. Нападающий «ПСЖ» находился впереди защитника на полкорпуса в момент паса. Мяч по пути слегка задел игрока испанской сборной, но это не отменяет того факта, что Килиан получил преимущество из-за офсайда во время передачи.
Испанцы назвали арбитра вором, а судейский скандал испортил хороший матч, который разделился на до и после забитого гола. При счете 0:0 шла упорная, но мало интересная игра. А потом обе команды выдали настоящий спектакль. Молодая испанская сборная ни в чем не уступала именитому сопернику.
В матче за третье место Италия взяла верх над Бельгией – 2:1. Голы у хозяев на счету Бареллы и Берарди (с пенальти), у бельгийцев в концовке один мяч отквитал Де Кетеларе.
БРАЗИЛИЯ ПОТЕРЯЛА ПЕРВЫЕ ОЧКИ В ОТБОРЕ К ЧМ-2022
В квалификации ЧМ-2022 первые очки потеряла Бразилия, сыграв в гостях вничью 0:0 с Колумбией. До этого Селесао выиграли девять игр и уверенно возглавляют таблицу с 28 очками. Колумбийцы на пятой строчке – 15 очков. На второй прочно обосновались аргентинцы (22), разгромившие дома Уругвай – 3:0. Месси, отыгравший полный матч, открыл счет на 38-й минуте. В конце первого тайма Де Пауль забил второй мяч, а Мартинес оформил крупную победу хозяев после перерыва.
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси забил уже шестой мяч в отборе и делит по этому показателю второе место вместе с одноклубником – бразильцем Неймаром, который выдал не самый лучший матч с Колумбией, сделав 15 неточных передач. Лидирует в споре бомбардиров с 8 голами форвард сборной Боливии Марсело Морено.
Уругвай остался с 16 очками на четвертой позиции. Столько же очков у Эквадора. Еще в одной встрече южноамериканского отбора сборная Чили победила Парагвай – 2:0.
«ЛОКОМОТИВ» ВОЗГЛАВИТ НЕМЕЦ ГИСДОЛЬ
«Локомотив» определился с новым главным тренером. Им станет 52-летний немецкий специалист Маркус Гисдоль. Ранее он тренировал клубы Бундеслиги – «Хоффенхайм», «Гамбург» и «Кельн» и известен как спаситель команд от вылета в низший дивизион. Наивысшее место в чемпионате Германии – восьмое. В этом плане не совсем понятно, зачем «Локомотиву» тренер без победного опыта.
Назначение Гисдоля естественно увязывают с фигурой Ральфа Рангника, отвечающего в «Локо» за развитие и спортивную составляющую. Маркус в прекрасных отношениях со своим соотечественником, с которым они смотрят в одну сторону в футбольных вопросах.
Мнения о приходе Гисдоля в «Локо» резко контрастируют. Кто-то полагает, что Маркус сильно поможет в развитии молодых игроков. Но большинство не видят в этом позитива. Раскритиковали решение остановиться на этой кандидатуре экс-президент клуба Ольга Смородская, которая не ждет ничего хорошего от прихода немца, а также народный артист России Валерий Баринов, давний болельщик железнодорожников. Он заявил, что не хочет болеть за такую команду.
Напомним, что несколько дней назад «Локомотив» уволил Марко Николича, руководившего клубом с лета 2020-го. При сербе железнодорожники выигрывали Кубок России, но этот сезон начали не совсем удачно. Уступили в Суперкубке страны, выдали невыразительную серию в РПЛ и бледно смотрятся в еврокубках.
ВАЛИЕВА СТАЛА ПЕРВОЙ НА ТУРНИРЕ В ФИНЛЯНДИИ
Камила Валиева побила два мировых рекорда на турнире Finlandia Trophy в Эспоо. В произвольной программе она показала результат 174,31 балла, а по сумме двух программ - 249,24. Прежний рекорд в произвольной принадлежал Александре Трусовой - 166,62 балла, а лучшая сумма была у Алены Косторной - 247,59.
Удивительно, но для 15-летней фигуристки это было первое выступление на международном турнире на взрослом уровне. Камила сделала серьезную заявку на попадание в олимпийскую сборную, где идет жесточайшая конкуренция за поездку в Пекин-2022.
После выступления Валиева призналась, что у нее не все получилась за два дня. Ученица тренера Этери Тутберидзе упала с тройного акселя, но чисто выполнила четверной сальхов, каскад четверной тулуп-тройной тулуп, тройной риттбергер, каскад четверной тулуп-тройной сальхов, каскад тройной флип-тройной тулуп и сольный тройной лутц.
Второе место у Елизаветы Туктамышевой. 24-летняя подопечная Алексея Мишина была первой по итогам короткой программы (81,53), а в произвольной уступила только Валиевой (151,77), получив в сумме 233,30. Третьей в Финляндии стала еще одна россиянка Алена Косторная с суммой баллов 218,83.
У мужчин Михаил Коляда и Дмитрий Алиев заняли второе и третье места соответственно. Победил американец Джейсон Браун. В парном катании Евгения Морозова и Владимир Тарасов, выигравшие короткую программу, в произвольной пропустили вперед Анастасию Мишину и Александра Галлямова. В турнире танцоров россияне не принимали участие.