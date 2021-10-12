Черновая работа на команду. Обсуждаем вклад в победу Бакаева

А ВЕДЬ БЫЛ ОТЦЕПЛЕН

Зелимхан Бакаев – российский футболист ингушского происхождения, полузащитник московского «Спартака» и сборной России.

В начале октября Российский футбольный союз назвал окончательный список футболистов, вызванных для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022 против Словакии и Словении. Главный тренер команды Валерий Карпин принял решение отцепить от расширенного списка шесть игроков, в том числе и Зелимхана Бакаева. Однако 2 октября все средства массовой информации сообщили, что хавбек все-таки приедет в национальную команду. Правильное ли решение это было?

Нельзя смотреть только в прошлое, надо смотреть в настоящее и будущее. Видимо, именно по таким правилам живет Валерий Карпин. Несмотря на достаточно спорную игру полузащитника московского «Спартака» и сборной России в сентябрьских матчах, он решил дать ему второй шанс. Да, Бакаев вряд ли сможет решить исход матча, но на протяжении всей карьеры он никогда не отказывался от черновой работы. Именно это и можно было увидеть в игре против Словении.

ДАВЛЕНИЕ НЕ СТРАШИТ

Зелимхан - быстрый игрок. Он здорово открывается. Во многих контратаках сборной России он оказывался рядом с чужими воротами и вместе с напарниками создавал опасные моменты. Каждое движение на площадке не происходит спонтанно. Он обладает футбольным умом, который не позволяет ему полностью подчиняться эмоциям, а заставляет выполнять на поле тренерскую установку.

Один из плюсов Бакаева – умение обращаться с мячом под давлением. Зачастую нам приходится видеть на футбольном поле, как игроки попросту оказываются не готовыми к этому самому давлению. Здесь же совсем иной случай. Надежность и внимательность помогают Бакаеву быть не столько главным действующим лицом, сколько пахарем, способным в одиночку взгромоздить соперников на себе и тем самым оставить место для партнеров.