Черновая работа на команду. Обсуждаем вклад в победу Бакаева

А ВЕДЬ БЫЛ ОТЦЕПЛЕН
Зелимхан Бакаев – российский футболист ингушского происхождения, полузащитник московского «Спартака» и сборной России.
В начале октября Российский футбольный союз назвал окончательный список футболистов, вызванных для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022 против Словакии и Словении. Главный тренер команды Валерий Карпин принял решение отцепить от расширенного списка шесть игроков, в том числе и Зелимхана Бакаева. Однако 2 октября все средства массовой информации сообщили, что хавбек все-таки приедет в национальную команду. Правильное ли решение это было?
Нельзя смотреть только в прошлое, надо смотреть в настоящее и будущее. Видимо, именно по таким правилам живет Валерий Карпин. Несмотря на достаточно спорную игру полузащитника московского «Спартака» и сборной России в сентябрьских матчах, он решил дать ему второй шанс. Да, Бакаев вряд ли сможет решить исход матча, но на протяжении всей карьеры он никогда не отказывался от черновой работы. Именно это и можно было увидеть в игре против Словении.
ДАВЛЕНИЕ НЕ СТРАШИТ
Зелимхан - быстрый игрок. Он здорово открывается. Во многих контратаках сборной России он оказывался рядом с чужими воротами и вместе с напарниками создавал опасные моменты. Каждое движение на площадке не происходит спонтанно. Он обладает футбольным умом, который не позволяет ему полностью подчиняться эмоциям, а заставляет выполнять на поле тренерскую установку.
Один из плюсов Бакаева – умение обращаться с мячом под давлением. Зачастую нам приходится видеть на футбольном поле, как игроки попросту оказываются не готовыми к этому самому давлению. Здесь же совсем иной случай. Надежность и внимательность помогают Бакаеву быть не столько главным действующим лицом, сколько пахарем, способным в одиночку взгромоздить соперников на себе и тем самым оставить место для партнеров.
Удивил ли Зелимхан Бакаев в игре против Словении в Мариборе? Скорее нет, чем да. Сейчас можно услышать достаточно много скептических мнений о его игре. Кто-то говорит, что он не пасовал вперед, кто-то – что не мог правильно организовать атаку, кто-то – что был совсем не заметным на поле, однако за всем этим и возникает ряд вопросов.
РЫБАЛКА В ПОМОЩЬ
Находясь на поле, испортил ли что-то Зелимхан? Нет, не испортил. Подвел ли команду? Нет, не подвел. Подорвал ли доверие главного тренера? Нет, не подорвал. Тогда, может быть, это и есть одно из главных качеств футболиста – уметь выполнять ту черновую работу и быть заметным там, где кто-то не хочет работать.
Его игру нельзя назвать блестящей, супер эмоциональной, но зато ее можно назвать – повторимся – спокойной и надежной.
Одним из его увлечений является рыбалка. То занятие, терпения на которое хватит не у каждого человека. Как показал матч против Словении, Бакаев готов терпеть и ждать своего часа. Он готов быть полезным тогда, когда это нужно!
ФАКТЫ
Начальная точка в виде первого гола за сборную России в ворота Мальты прибавили решительности Бакаеву.
Увлечение рыбалкой помогло российскому полузащитнику научиться терпеть и не бояться выполнять черновую работу.
Тренировки под руководством Валерия Карпина позволили футболисту возмужать, стать физически сильнее и самое главное - вернуть мастерство в дриблинге.
Бакаев достаточно неплохо смотрится при работе на флангах.
Сильный, эмоциональный и техничный Бакаев – плюс для всей сборной России.
Как известно, футболист должен играть так, чтобы у болельщиков было, что сказать и испытать после. Зелимхан Бакаев является, безусловно, эмоциональной натурой. Нам было что сказать. Да, мы видели в его исполнении игры гораздо ярче и интереснее, но пока реальность такова. Сборная России обыграла Словению в Мариборе и приблизила себя к чемпионату мира. Наверное, это был один из лучших матчей под руководством Валерия Карпина, поэтому сейчас просто хочется поблагодарить тренерский штаб и всех игроков за хороший футбол и пожелать не менее ярких игр в дальнейшем.
Автор является слушателем Школы спортивного журналиста «Советского спорта».