«Спартак» не встал на колени в Лестере, Гисдоль преображает «Локо», у Моуринью снова проблемы

«Спартак» набрал 4 очка и по-прежнему замыкает таблицу группы. У «Лестера» 5 очков. Шесть осталось у польской «Легии», которая дома проиграла «Наполи» - 1:4, несмотря на то что открыла счет (Эмрели). После перерыва итальянцы забили четыре мяча (Зелиньски, Мертенс - оба с пенальти, Лосано, Уно) и с 7 очками поднялись на первую строчку.

Отличный матч провел голкипер москвичей Селихов, отразивший пенальти в исполнении вышедшего на замену Варди. Момент стал ключевым. Хозяева наседали на штрафную красно-белых последние минут 20, но спартаковцы выстояли. Перед игрой они не встали на колени в поддержку надоевшей всем акции движения BLM («Жизни черных важны»), а соперник не смог их поставить в эту позу своей игрой.

Мозес во втором тайме открыл счет на 51-й минуте, головой отправив мяч в дальний угол после мягкого паса Игнатова. Комбинация была хороша. Жаль, что всего семь минут спустя гости позволили отыграться англичанам. Амарти также головой с близкого расстояния поразил ворота «Спартака». Соболев в этом эпизоде не смог помешать Пересу сделать скидку к вратарской на партнера после розыгрыша углового.

«Локомотив» и «Спартак» в Лиге Европы провели хорошие матчи, что стало приятной неожиданностью для российских болельщиков. Особенно поразили красно-белые, от которых мало кто ждал такой игры на фоне последних провалов клуба. И главное – такого результата. Сыграть на выезде 1:1 с «Лестером» - крепкой командой из АПЛ – это можно считать исторической ничьей для сегодняшнего состава, который совсем недавно проигрывал в Питере «Зениту» - 1:7.

24 ноября «Спартак» дома принимает «Наполи», а на следующий день «Лестер» встретится с «Легией». Вся борьба в этой группе еще впереди.

«ЛОКОМОТИВУ» НЕ ПОВЕЗЛО В КОНЦОВКЕ

«Локомотив» оставил приятное впечатление в Турции, сведя вничью матч с «Галатасараем» - 1:1. Маркус Гисдоль, для которого еврокубки – новый опыт в карьере, в отличие от матча между этими командами в Москве (0:1) на этот раз располагал более внушительной скамейкой. Это стало определяющим фактором. Если в Черкизове железнодорожников не хватило на концовку, то вчера они вплоть до финального свистка оказывали давление на соперника и едва не вырвали победу.

Голкипер хозяев Муслера совершил потрясающее спасение, среагировав на удар Мурило в упор. Второй тайм российский клуб в целом провел лучше: перехватил инициативу, создал несколько хороших моментов и отыгрался (счет открыл в первом тайме Фегули) после гола Камано, который вышел впервые после травмы на замену и семь минут спустя уже принимал поздравления.

В другом матче группы «Марсель» и «Лацио» не выявили победителя (2:2), что оставляет шансы москвичам на выход в плей-офф. Лидирует здесь «Галатасарай» - 8 очков, у римлян - 5, у французов – 4. «Локо» занимает четвертое место с двумя очками и в следующем туре примет «Лацио» (25 ноября). В этот же день турецкая команда встречается с «Марселем».

ГОЛОВИН ОТЫГРАЛ ВТОРОЙ ТАЙМ

Из других групп Лиги Европы отметим уверенную победу «Лиона» над пражской «Спартой» - 3:0. Французы досрочно вышли в плей-офф с 12 очками. По 4 у чехов и «Рейнджерс», который сыграл гостевую ничью с «Брондбю» - 1:1. Датчане замыкают квартет – 2 очка.

«Монако» и «ПСВ Эйндховен» голов не забили. Полузащитник монегасков Александр Головин вышел на замену сразу после перерыва, отыграв второй тайм. Его команда набрала 8 очков и возглавляет группу B. Один из лидеров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» неожиданно не смог переиграть дома скромный «Штурм» (1:1) и идет вторым с 6 очками. На одно меньше у голландцев, а австрийцы получили первое очко в квартете.

Бывший спартаковец Алекс Крал вышел на замену на 85-й минуте в выездном матче «Вест Хэма» против «Генка» (2:2). Дублем у англичан отметился Мохамед Саид Бенрахма. Упустили гости победу после автогола Соучека на 87-й минуте, но по-прежнему идут в лидерах группы Н с 10 очками. На втором месте в этой четверке загребское «Динамо» (6 очков), победившее в Хорватии венский «Рапид» - 3:1.

В группе G «Байер» из Леверкузена разгромил «Бетис» - 4:0 и опережает на три очка испанскую команду (10 против 7). Без набранных очков остается лишь один участник ЛЕ – венгерский «Ференцварош», проигравший все четыре встречи.

«РОМА» МОУРИНЬЮ СНОВА НЕ ВЫИГРАЛА У НОРВЕЖСКОГО «БУДЕ-ГЛИМТ»

В Лиге конференций, где на групповой стадии нет российских команд, продолжает чудить итальянская «Рома». Команда Жозе Моуринью снова не смогла одолеть норвежский клуб «Буде-Глимт» (2:2). Но у римлян уже прогресс, если вспомнить, что в гостях они были разгромлены 1:6. Ворота скандинавов защищал вызванный в сборную России голкипер Никита Хайкин.

Хозяева отыгрались лишь на 84-й минуте после мяча Ибаньеса. «Буде-Глимт» возглавляет группу с 8 очками, на одно меньше у «Ромы», 6 очков у украинской «Зари», которая снова победила болгарский ЦСКА – 2:0. Отметим также, что «Рома» выиграла всего раз в последних шести матчах.

«Кайрат» Курбана Бердыева опустился на последнее место после домашнего поражения от «Карабаха» - 1:2. Полный матч провел за хозяев бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав. «Карабах» с 10 очками досрочно вышел в плей-офф, куда также уже попали «Маккаби», ЛАСК, «Гент» и «Базель».