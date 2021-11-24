ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Зенит» снова без плей-офф Лиги чемпионов, «Барса» подвисла, а у Роналду новый рекорд

Во вторник в четырех группах игрались очередные матчи Лиги чемпионов. Самое интересное – в нашем обзоре.
«Зенит» снова без плей-офф Лиги чемпионов, «Барса» подвисла, а у Роналду новый рекорд
24 ноября 2021 07:30
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

БЫСТРОВ НАЗВАЛ ФУТБОЛ СЕМАКА ТРУСЛИВЫМ

«Зенит» Сергея Семака провел очередной невыразительный матч в Лиге чемпионов, лишь в концовке вырвав ничью в игре с аутсайдером группы «Мальме» (1:1). Питерская команда дважды получала право на пробитие 11-метрового. Первую попытку Дзюба исполнил безобразно, угодив прямо по центру в ноги завалившемуся в левый от себя угол вратарю, а к отлетевшему мячу форвард не смог как следует подстроиться. Второй пенальти бил уже защитник Ракицкий в компенсированное время и был точен, сравняв счет.

«Зенит» потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов после победы «Челси» дома над «Ювентусом» с разгромным счетом 4:0. У английского и итальянского клубов по 12 очков. У российского – 4, у шведского – 1 очко. Наш чемпион сыграет весной в Лиге Европы. В главном еврокубке при Семаке команда не пробивается в весеннюю стадию третий год подряд, а помимо этого не смогла выиграть в общей сложности ни один из 16 выездных матчей, проиграв 12 из них и в каждом пропустив хотя бы один мяч.

Артем Дзюба не может отличиться в 6 матчах ЛЧ кряду, а наши клубы столько же лет не выходят в плей-офф турнира. На свою бывшую команду после игры накинулся на «Матч ТВ» экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров, заявив, что такой футбол нам не нужен. «Трусливый. Приехали к никакому «Мальме» играть в пять защитников, все на своей половине поля. Что вы там обороняетесь? Для чего этот результат?» - задался Быстров логичным вопросом.

ТЕПЕРЬ ХАВИ НАДО ПОБЕЖДАТЬ В МЮНХЕНЕ

Рискует остаться без плей-офф Лиги чемпионов и «Барселона». Вчера каталонцы проводили первый матч в турнире под руководством Хави, который возглавил команду в ноябрьской паузе на международные игры сборных. Свой первый поединок у руля сине-гранатовых бывшая звезда клуба выиграл в Примере у «Эспаньола» (1:0), но вчера его подопечные не смогли распечатать ворота «Бенфики», которая, напомним, не пустила в групповой этап ЛЧ «Спартак».

Более того, в самой концовке лишь чудо уберегло ворота тер Штегена после выхода Сеферовича, промазавшего из убойной позиции. Ничья 0:0 сохранила «Барсе» второе место – 7 очков, у португальцев – 5, но в последнем туре они принимают в Лиссабоне киевское «Динамо» и имеют отличные шансы на победу. Украинский клуб набрал всего очко, проиграв вчера на своем поле «Баварии» - 1:2, и выбывает из еврокубков. «Барселона» же заключительный матч проведет в Мюнхене, где Хави и компании надо побеждать, чтобы не зависеть от португальского результата. Пока чемпион Германии не подарил никому ни очка, выиграв все пять игр.

«МЮ» УЖЕ В ПЛЕЙ-ОФФ, У РОНАЛДУ 6 ГОЛОВ В 5 МАТЧАХ

В плей-офф после вчерашней победы в Вильярреале – 2:0 вышел «Манчестер Юнайтед», на днях уволивший главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Норвежец был отправлен в отставку после долгих сомнений руководства клуба, но поражение в АПЛ от скромного «Уотфорда» -1:4 заставило прибегнуть к такой мере. Пока «МЮ» в поиске нового наставника, но сумел добыть важнейшую победу. Испанцы не показали той игры, которая в прошлом сезоне принесла им победу в Лиге Европы. Команда Унаи Эмери играла в медленный футбол и в концовке пропустила дважды.

Переломным моментом стал выход во втором тайме на замену одновременно Бруно Фернандеша и Маркуса Рэшфорда. Гости после этого перехватили инициативу. Первый мяч забил Криштиану Роналду, перебросив вратаря, который неудачно вводил мяч в игру. А в самой концовке отличился Санчо, завершив красивую комбинацию.

Роналду забивал в каждом из пяти матчей ЛЧ (всего 6 голов) – и это рекорд турнира. Помимо этого, 36-летний португалец стал первым футболистом, который три раза приводил свои команды к победе в матчах ЛЧ, забивая в последние 15 минут.

«МЮ» набрал 10 очков, у «Вильярреала» осталось семь, шесть у «Аталанты», которая выдала триллер с «Янг Бойз», сыграв в Швейцарии – 3:3. Итальянцы дважды вели в счете – 1:0 и 2:1, затем проигрывали 2:3 и отыгрались на 87-й минуте (Мурьель). Алексей Миранчук в очередной раз остался в запасе у гостей.

В последнем туре «МЮ» дома встречается с «Янг Бойз», а «Аталанта» в Бергамо примет испанцев. В этом матче и определится, кому еще из группы весной играть в ЛЧ, а кому – в Лиге Европы.

Все запутано пока в группе G. Там лидирует с 8 очками «Лилль», победивший во Франции «Зальцбург» - 1:0. У австрийцев на очко меньше. Шесть очков теперь стало у «Севильи», которая взяла верх над «Вольфсбургом» - 2:0. Германский клуб с 5 очками замыкает квартет, но имеет шансы выйти в плей-офф ЛЧ. 8 декабря немцы дома играют с «Лиллем», а «Зальцбург» - с «Севильей».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Дубль Гаврикова помог "Коламбусу" победить "Баффало"Buick анонсировал в Китае свой новый концепт GL8 Flagship"Северсталь" вырвала победу у "Витязя"Осторожно, горячо! Новая фотосессия супруги вратаря «Ростова»Сбежал из СССР на самолете миллиардера из США и сходу покорил НХЛВедущая Тригубчак искупалась голышом
Какие сюжеты в Лиге чемпионов! «Барселона» Хави — на грани фиаско, а «МЮ» Роналду — уже в плей-офф
Вполне возможно, «Барселона» с новым тренером Хави весной сыграет там же, где и «Зенит» - поменяв Лигу чемпионов на Лигу Европы. А вот «Манчестер Юнайтед», уволив Сульшера, неожиданно забронировал за собой первое место в группе.
Челюсть Дзюбы — бесценна! Как «Зенит» не забил пенальти, потом забил, спас ничью в Мальме и заскочил в евровесну
В фигурном катании буча: мол, судьи тащат дочь Тутберидзе на Олимпиаду. Так это правда или теория заговора?
Турнир серии «Челленджер», прошедший в Варшаве в минувший уик-энд, привлек к себе особое внимание. Из-за победы в танцах на льду вчерашних юниоров Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, получивших оценки на уровне мировой элиты. Давайте разбираться.
Назначение Зубова — это нормально. Но с тренерской чехардой в нашем хоккее пора заканчивать
В российском хоккее с последних пор ни один месяц не обходится без сенсационных кадровых перестановок. Не успели пережить Кубок Карьяла, который начинал в роли главного Олег Браташ, а заканчивал Сергей Зубов, как эту рокировочку сделали официальной. Зубов теперь новый главный тренер молодежки.
Недельный «Джекпот» достиг 5 млн, Entain инвестирует в Эстонию, звезды «Челси» снялись в рекламе Parimatch
Обзор новостей букмекерского рынка.
Зидан — в Париж, Почеттино — в Манчестер? Почему суперкомбинация от «МЮ» и «ПСЖ» выгодна всем
Зинедин Зидан может сменить на посту главного тренера «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, а тот уже видит себя в «Манчестер Юнайтед». И это не фантастика, а реальность.
Трое россиян против 14 датчан! Расклады на BLAST Premier Fall Final 2021 по CS:GO
24 — 28 ноября в датской столице пройдет LAN-турнир с участием 8 элитных киберспортивных команд по CS:GO. Призовой фонд составит 425 тысяч долларов.
Икарди, Стерлинг и даже Азар! Букмекеры оценили вероятность зимних суперпокупок «Ньюкасла»
«Ньюкасл» пока стоит на вылет из АПЛ, однако преисполнен грандиозных планов. Эксперты Sky Bet выставили коэффициенты на переходы в управляемый арабскими шейхами клуб-нувориш в ближайшее трансферное окно многих футбольных суперзвезд.
Теперь в российском футболе балом правят колумбийцы! Видеосаммари первого круга РПЛ
Приводим главные итоги 15 туров Российской Премьер-Лиги.
Год Gambit в CS:GO продолжается! Есть девятый триумф — теперь в Будапеште, а в декабре — еще два старта
2021 год складывается фантастически успешно для российской киберспортивной команды Gambit Esports.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика