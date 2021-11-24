«Зенит» снова без плей-офф Лиги чемпионов, «Барса» подвисла, а у Роналду новый рекорд

БЫСТРОВ НАЗВАЛ ФУТБОЛ СЕМАКА ТРУСЛИВЫМ

«Зенит» Сергея Семака провел очередной невыразительный матч в Лиге чемпионов, лишь в концовке вырвав ничью в игре с аутсайдером группы «Мальме» (1:1). Питерская команда дважды получала право на пробитие 11-метрового. Первую попытку Дзюба исполнил безобразно, угодив прямо по центру в ноги завалившемуся в левый от себя угол вратарю, а к отлетевшему мячу форвард не смог как следует подстроиться. Второй пенальти бил уже защитник Ракицкий в компенсированное время и был точен, сравняв счет.

«Зенит» потерял шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов после победы «Челси» дома над «Ювентусом» с разгромным счетом 4:0. У английского и итальянского клубов по 12 очков. У российского – 4, у шведского – 1 очко. Наш чемпион сыграет весной в Лиге Европы. В главном еврокубке при Семаке команда не пробивается в весеннюю стадию третий год подряд, а помимо этого не смогла выиграть в общей сложности ни один из 16 выездных матчей, проиграв 12 из них и в каждом пропустив хотя бы один мяч.

Артем Дзюба не может отличиться в 6 матчах ЛЧ кряду, а наши клубы столько же лет не выходят в плей-офф турнира. На свою бывшую команду после игры накинулся на «Матч ТВ» экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров, заявив, что такой футбол нам не нужен. «Трусливый. Приехали к никакому «Мальме» играть в пять защитников, все на своей половине поля. Что вы там обороняетесь? Для чего этот результат?» - задался Быстров логичным вопросом.

ТЕПЕРЬ ХАВИ НАДО ПОБЕЖДАТЬ В МЮНХЕНЕ

Рискует остаться без плей-офф Лиги чемпионов и «Барселона». Вчера каталонцы проводили первый матч в турнире под руководством Хави, который возглавил команду в ноябрьской паузе на международные игры сборных. Свой первый поединок у руля сине-гранатовых бывшая звезда клуба выиграл в Примере у «Эспаньола» (1:0), но вчера его подопечные не смогли распечатать ворота «Бенфики», которая, напомним, не пустила в групповой этап ЛЧ «Спартак».

Более того, в самой концовке лишь чудо уберегло ворота тер Штегена после выхода Сеферовича, промазавшего из убойной позиции. Ничья 0:0 сохранила «Барсе» второе место – 7 очков, у португальцев – 5, но в последнем туре они принимают в Лиссабоне киевское «Динамо» и имеют отличные шансы на победу. Украинский клуб набрал всего очко, проиграв вчера на своем поле «Баварии» - 1:2, и выбывает из еврокубков. «Барселона» же заключительный матч проведет в Мюнхене, где Хави и компании надо побеждать, чтобы не зависеть от португальского результата. Пока чемпион Германии не подарил никому ни очка, выиграв все пять игр.

«МЮ» УЖЕ В ПЛЕЙ-ОФФ, У РОНАЛДУ 6 ГОЛОВ В 5 МАТЧАХ

В плей-офф после вчерашней победы в Вильярреале – 2:0 вышел «Манчестер Юнайтед», на днях уволивший главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Норвежец был отправлен в отставку после долгих сомнений руководства клуба, но поражение в АПЛ от скромного «Уотфорда» -1:4 заставило прибегнуть к такой мере. Пока «МЮ» в поиске нового наставника, но сумел добыть важнейшую победу. Испанцы не показали той игры, которая в прошлом сезоне принесла им победу в Лиге Европы. Команда Унаи Эмери играла в медленный футбол и в концовке пропустила дважды.

Переломным моментом стал выход во втором тайме на замену одновременно Бруно Фернандеша и Маркуса Рэшфорда. Гости после этого перехватили инициативу. Первый мяч забил Криштиану Роналду, перебросив вратаря, который неудачно вводил мяч в игру. А в самой концовке отличился Санчо, завершив красивую комбинацию.

Роналду забивал в каждом из пяти матчей ЛЧ (всего 6 голов) – и это рекорд турнира. Помимо этого, 36-летний португалец стал первым футболистом, который три раза приводил свои команды к победе в матчах ЛЧ, забивая в последние 15 минут.

«МЮ» набрал 10 очков, у «Вильярреала» осталось семь, шесть у «Аталанты», которая выдала триллер с «Янг Бойз», сыграв в Швейцарии – 3:3. Итальянцы дважды вели в счете – 1:0 и 2:1, затем проигрывали 2:3 и отыгрались на 87-й минуте (Мурьель). Алексей Миранчук в очередной раз остался в запасе у гостей.

В последнем туре «МЮ» дома встречается с «Янг Бойз», а «Аталанта» в Бергамо примет испанцев. В этом матче и определится, кому еще из группы весной играть в ЛЧ, а кому – в Лиге Европы.

Все запутано пока в группе G. Там лидирует с 8 очками «Лилль», победивший во Франции «Зальцбург» - 1:0. У австрийцев на очко меньше. Шесть очков теперь стало у «Севильи», которая взяла верх над «Вольфсбургом» - 2:0. Германский клуб с 5 очками замыкает квартет, но имеет шансы выйти в плей-офф ЛЧ. 8 декабря немцы дома играют с «Лиллем», а «Зальцбург» - с «Севильей».