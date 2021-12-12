ЦСКА сыграл в футбол не для всех, у Слуцкого все плохо, Тедеско начал в «Лейпциге» с разгрома

ШОУ-ЗАБОЛОТНОГО: НА МОРОЗЕ И БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ

Вчера в чемпионате России состоялись три матча 18-го тура, который закрывает календарный футбольный год. Особый интерес вызывала встреча в Москве, где ЦСКА должен был принимать «Арсенал».

Накануне этой игры пошли разговоры, что она может быть перенесена на весну. Причины такого шага назывались разные. Кто-то уверял, что дело исключительно в морозной погоде, установившейся в столице. Однако тут вмешался РФС, напомнив желающим в лиге отменить футбол, что команды обязаны в любом случае прибыть на стадион, а там уже после замера температуры ответственные лица решат: быть игре или не быть.

Второй версией переноса называли желание силовиков не допустить новую акцию армейских фанатов. Направлена она, как якобы планировалось, против беспредела полиции. Как все помнят, в 16-м туре после игры ЦСКА – «Зенит» всю армейскую трибуну за воротами продержали на холоде не один час из-за файер-шоу, а четыре сотни болельщиков развезли потом по отделениям. Основная масса этих людей ни в чем не провинилась, и вот против таких действий, когда всех сгребли до кучи, все фанаты клубов РПЛ «митинговали» уходом с арен в туре номер 17. Новый аттракцион кто-то сверху смотреть не захотел, а потому ЦСКА предписали играть без зрителей. Хотя наказан был стадион лишь закрытием фанатской трибуны.

Автор фото: Д.Тырин / ПФК ЦСКА

Официальный повод для такого решения – на «ВЭБ Арене» не устранили технические проблемы, которые не позволяют обеспечить безопасность зрителей на стадионе. Но как-то в эти доводы не сильно все поверили. Матч в итоге состоялся, температуру намерили нормальную для футбола – минус 10 с хвостиком, а зрители оказались только в VIP-ложе. За них, видимо, волнений не было, и среди них был Валерий Карпин. Такой вот выборочный у нас стал футбол: кому-то можно смотреть вживую, а кому-то – нет.

Наверное, через какое-то время узнаем мы истинную причину, почему ЦСКА так сильно не хотел играть с туляками 11 декабря. Все когда-то становится явным. А что до игры, то все у армейцев вышло на удивление замечательно. Это был один из лучших матчей при Алексее Березуцком. Красно-синие были активнее, мобильнее, преуспели в созидании, в отличие от гостей, и заслуженно победили.

Антон Заболотный был на редкость хорош. Забил оба гола (2:0) в каждом из таймов: один с игры в прыжке пяткой, а второй с пенальти, который сам же и заработал. Был еще третий его мяч, но ВАР зафиксировал небольшой офсайд. Карпин должен быть доволен, ведь форвард национальной команды очень порадовал, как и другой сборник – армейский опорник Мухин.

ПИНЯЕВ ОТКРЫЛ СЧЕТ ГОЛАМ В РПЛ, «РОСТОВУ» БЫЛО НЕ ДО ФУТБОЛА

А вот у бывшего наставника ЦСКА Леонида Слуцкого дела в «Рубине» никак не клеятся. Под конец года он потерпел третье поражение подряд – на этот раз в Самаре от «Крыльев Советов» - 0:2. Хозяева были лучше, победили по делу, а голы у них на счету Сергеева и 17-летнего Пиняева, который забил свой первый мяч в РПЛ.

Казанцам весеннюю часть чемпионата открывать гостевым матчем с «Зенитом». Можно с большой вероятностью продолжить черную серию. Но Леонид Викторович не унывает. Боссы клуба, судя по всему, ему по-прежнему верят. Скамейки у команды нет, а без нее тяжело будет выбраться «Рубину» из второй половины таблицы. Но это не вина тренера.

«Крылья» же большие молодцы. Год назад играли в ФНЛ, а сейчас вплотную подобрались к группе лидеров. Пока шестые, но тур продолжается, наверняка чуть опустятся, что не отменяет их прогресс.

Еще один вчерашний матч - в Ростове-на-Дону с «Уралом» хозяевам явно не удался. Уже в первом тайме они пропустили 4 гола (1:4), причем два первых – к седьмой минуте. Накануне встречи хоронили бывшего тренера дончан Игоря Гамулу, а перед матчем почтили его память минутой молчания. «Ростову», судя по всему, было не до футбола. Это простительно, хотя, с другой стороны, неплохо было бы за Гамулу выиграть. Ну да ладно, не нам судить.

Сегодня в РПЛ два крутых поединка. В Москве матч лидеров «Динамо» - «Зенит» (14:00), а в Сочи вероятно состоится прощальная игра «Спартака» с Руем Виторией во главе. Инсайдеры уверяют, что 17 декабря Паоло Ваноли заступит ему на смену. Но вдруг красно-белые южан разорвут напоследок. И что будет тогда?

ПОБЕДЫ ТЕДЕСКО И РАНГНИКА

Тем временем экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско в субботу провел свой дебютный матч в качестве главного тренера «Лейпцига». В прошлом сезоне команда финишировала второй в Бундеслиге после «Баварии», а в этом провалила первую часть сезона – всего 11 строчка в таблице и выход из Лиги чемпионов только в 1/16 финала Лиги Европы. Неделю назад боссы клуба уволили американца Джесси Марша, который летом сменил Юлиана Нагельсмана, перебравшегося в Мюнхен. Тедеско вроде бы был третьим в списке кандидатов, но в итоге именно он и принял «быков».

Источник фото: Twitter ФК «РБ Лейпциг»

Все у него для дебюта сложилось просто замечательно, хотя с соперником, конечно, повезло. «Боруссия» из Менхенгладбаха не так слаба на бумаге, глядя на состав, но приехала в Лейпциг после двух крупных поражений – 1:4 и 0:6. До кучи провалила и третий матч кряду, уступив 1:4. Тедеско был очень доволен. Еще бы: такое неожиданное назначение и сразу уверенная победа.

Еще один бывший российский легионер-функционер Ральф Рангник вчера также праздновал успех. «МЮ» под его руководством выиграл второй матч подряд в АПЛ (из двух) и снова 1:0. Гол Криштиану Роналду с пенальти принес «красным дьяволам» выездную победу над одним из аутсайдером «Норвичем». Подопечные бывшего директора по развитию «Локомотива» поднялись на пятое место. После прихода в Манчестер Рангник сказал, что надо научиться не пропускать. Пока получается.